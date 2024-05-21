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港媒形容賴總統就職演說宣揚新兩國論

中央社／ 香港21日電

總統賴清德昨天發表就職演說，香港明報今天發表社評，形容其演說內容是宣揚「新兩國論」，「通篇就職演說充滿台獨色彩」。

社評表示，賴總統的講話只強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不提中華民國憲法有關的「一中」內涵，也鮮提「兩岸關係」一類表述，直接稱呼大陸為「中國」，而台灣則可以是一個「國家名稱」。

社評指出，賴總統在演說中所宣揚的實際是一套「新兩國論」，試圖進一步割裂兩岸，而他也以「務實的台獨工作者」自居，又形容「中華民國憲法是災難」，並對兩岸關係的定位不能接受，只會置台海和平於險境。

社評表示：「賴清德一上台即擺出鮮明台獨姿態……美國國務卿布林肯公開發新聞稿，祝賀賴清德就職，有關做法在過去亦不常見。賴清德倚美謀獨，華府則借台制華，台海局勢未來走向，實在令人非常擔心。」

此外，星島日報刊登文章指出，賴總統的就職演說，通篇充斥「兩國論」色彩和「反中對抗」意識，沒有善意。

文章認為，這次演講比想像中更具挑釁，更具「抗中」色彩，通篇以「中國」稱呼「中國大陸」，包括「中國併吞台灣的企圖並不會消失」，呼籲要「反併吞、護主權」，甚至出現「台灣」是「我們國家的名稱」。

中華民國憲法 台獨 賴清德

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