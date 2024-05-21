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義參院副議長：賴總統就職演說發出重要和平訊號

中央社／ 台北21日電

義大利參議院首席副議長錢益友昨天出席總統賴清德就職典禮，他稱讚賴總統就職演說「發出了重要的和平訊號」，義大利作為七大工業集團國（G7）輪值主席，應致力捍衛台海現狀。

隸屬義大利「聯盟黨」（La Lega）的錢益友（GianMarco Centinaio）率領慶賀團來台，團員包括「義大利前進黨」（Forza Italia）的參院副議長龍祖利（LiciaRonzulli）、參議員特努洛（Daniela Ternullo）。錢益友昨晚向義大利媒體發布新聞資料。

錢益友表示，台義共同的民主、和平、自由價值，是驅使他率團來台參加就職典禮的動力，錢益友稱許，賴總統在演說中特別強調自由選舉的重要性，多數應尊重少數，少數服從多數，鑒於昨天出席就職典禮的歐洲國家代表不算多，他認為義大利可發揮關鍵角色，讓歐洲更認識台灣在政治經濟上的重要性。

錢益友表示，此次訪問將強化台灣與義大利間外交、經濟、商業、文化，甚至軍事方面的交流，對於台灣這個「戰略要地」，義大利在國際夥伴眼中頗具影響力，因為距離G7峰會在義大利舉行，僅剩不到1個月時間，中國議題將是G7峰會的焦點之一。

G7峰會預定6月中在南義舉行。錢益友說，在G7峰會結束後１個月，義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）將飛往北京，這是義大利退出中國「一帶一路」倡議之後，梅洛尼首度與中國國家主席習近平會晤，梅洛尼將與習近平面對面討論G7與義大利對中國的立場。

錢益友呼籲，義大利政府應對中國採取更強硬態度，義大利作為一個民主國家，必須站穩立場，「義大利外交政策不能被其他國家左右，尤其不能被中國決定。」

錢益友先前曾在參院提出動議，盼義大利政府在擔任G7輪值主席時做出外交承諾，堅持維護台海現狀，以避免區域軍事衝突升高。錢益友呼籲，義大利與G7國家也應公開表態，支持台灣參加世界衛生組織（WHO）。

G7 兩岸關係 台海 義大利 賴清德

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