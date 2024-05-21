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評／賴清德就職演說過關 華府是天真還是自信？

擁有這種基因晚年失智風險高 研究顯示症狀可能提早10年出現

馬英九：賴清德就職演說是「新兩國論」 兩岸將面臨不可預測風險

美國務院呼籲北京克制 勿挑釁威嚇台灣

中央社／ 華盛頓20日專電

總統賴清德20日就任後發表就職演說，中國國台辦以強烈言詞回應。美國國務院今天呼籲北京保持克制，並重申中國不應利用台灣政權交接期為藉口或理由，進行挑釁或威嚇行動。

國務院發言人今天以背景說明方式電子郵件回覆中央社時指出，已經注意到賴總統在就職演說中承諾將確保兩岸和平穩定、並維持兩岸現狀。國務院對此表示歡迎。

國務院發言人說，就職是正常、例行的民主過程，北京如果選擇升高對台灣的壓力，就應該被視為挑釁者。

這名發言人說，美國對台政策沒有改變。根據美國長期致力於維護台海和平與穩定承諾，美國反對任何一方單方面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，並期望兩岸分歧能以和平、海峽兩岸人民可接受方式解決。

發言人指出，美國的「一中政策」沒有改變，也不會改變。美國的一中政策是以台灣關係法、美中三個聯合公報、以及對台灣的六項保證為基礎，美國不支持台灣獨立。

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