賴清德上任！NHK：日本尋求「外交努力」確保台海和平與穩定
NHK報導，台灣總統賴清德20日正式宣誓就職後，日本政府打算繼續尋求外交努力，以確保台海和平與穩定。
賴清德發表就職演說時指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。對此，中國國台辦不滿回嗆，「台灣地區領導人」罔顧民意，釋放謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露其「台獨工作者」本性。
報導指出，日本外務省官員憂心若賴清德加強措辭，緊張局勢恐會升級，因為賴清德尚未承認北京所擁護的「一個中國」原則。
日本內閣官房長官林芳正表示，確保台海穩定對包括日本在內的國際社會相當重要，日本一貫立場是希望透過對話解決涉台問題。
日本官員表示，他們將利用一切可能的機會向中國政府解釋日方立場。並指政府將繼續與美國和其他盟友合作，透過外交努力確保台海和平與穩定。
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