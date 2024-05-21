美媒：台灣新總統對中揮拳 點到為止

對於賴清德總統就職，美、英、日及南韓媒體均關注報導，尤其聚焦賴總統就職演說的兩岸關係部分。華爾街日報（ＷＳＪ）報導標題為「台灣新總統試圖對中國揮拳，但點到為止」。

該報導說，該演說稱台灣在他領導下，將是世界和平的舵手，這反映出在美中緊張的支點上，賴的微妙地位。該報導也說，由於北京和華府皆仔細聆聽該演說內容，賴提出台灣對於與中國交往持開放態度。

華盛頓郵報引述華府智庫史汀生中心主任孫韻報導，無論是否屬實，有看法認為，比起前總統蔡英文的政策，賴的政策恐較為挑釁。

紐約時報引述美國在台協會（AIT）前處長酈英傑報導，他提醒，中國官員不會忘記賴二○一七年自詡為務實的台獨工作者，「北京什麼都記得，而且非常不信任他」，北京「將在未來幾年繼續考驗他」。紐時說，全球緊張和一個有敵意的鄰居正等著賴。

美聯社十九日引述台灣政治大學助理教授南樂（Lev Nachman）報導，蔡英文致力強化台美關係，賴將以此為基礎再接再厲，但賴在外交政策上最大的不確定性可能來自華府；若美國前總統川普明年重返白宮，可能打破蔡在台北與華府和北京關係間取得的平衡。