布林肯賀賴總統：共同維持台海和平

賴清德總統昨天就職，美國國務卿布林肯旋即透過聲明表達祝賀，稱美國期待與賴總統及台灣政界一道促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。日華懇會長古屋圭司表示，從賴清德的文稿中可以讀到台灣維持現狀的意志，和自我認同的意識。

布林肯說，美台人民的夥伴關係根植於民主價值，在雙邊經貿、文化和人民與人民間的關係持續擴大和深化，美國讚揚前總統蔡英文過去八年強化美台關係，期待未來與賴總統和台灣政界一道促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。

日本每日新聞及日本放送協會（NHK）廿日報導，日本政府發言人、內閣官房長官林芳正同日上午在例行記者會說，「謹對賴清德先生就任總統表達祝賀之意」，今後日本政府將依據非政府間實務關係的基本立場，維持日台關係，並謀求進一步深化日台間合作交流。