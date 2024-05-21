「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

賴清德總統昨天宣誓就職，他在就職演說宣示，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。有別於前總統蔡英文八年前就職強調依兩岸人民關係條例處理兩岸事務，賴總統表示，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；「由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

就職演說 全程以中國稱對岸

就職演說中，賴總統全程以「中國」稱呼對岸；至於對我國的稱呼，賴總統說，「無論是中華民國、中華民國台灣或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。」他呼籲，每一個人都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

賴清德總統（前左）昨天宣誓就職後，送別卸任總統蔡英文（後）。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

賴清德的兩岸論述強調台灣主權獨立，引起大陸方面強烈反應，並升高層級回應。中共外事辦主任兼外長王毅昨強調，一個中國原則是維護台海和平的定海神針，「台獨」分裂行徑構成對國際秩序最嚴重的挑戰，對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。

賴總統昨發表「打造民主和平繁榮的新台灣」就職演說，首先提到他以無比堅定的心情，接受人民的託付，將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任；民主就是人民作主，每一次的選舉，八年政黨輪替虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。在未來任期的每一天，他將行公義，好憐憫，存謙卑的心，視民如親。

賴總統說，回想一九四九年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代，一九九六年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」。二○二四年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期，台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。

賴總統說，由於兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的新政府，將是和平的舵手，將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。他也呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

釋出善意 可從觀光交流開始

賴清德就職演說重點 製表／蔡晉宇 圖／聯合報提供

賴總統表示，台灣人民熱愛和平，與人為善。他始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。他希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作。

賴總統向對岸釋善意，他說「可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮」。

同時，賴總統向國人喊話「我們有追求和平的理想，但不能有幻想」，在中國尚未放棄武力犯台之下，國人應該了解，即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會因此消失，面對來自中國的各種威脅滲透，必須展現守護國家決心，提升全民保家衛國的意識，健全國安法制，並且積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾的力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。

朱立倫：賴想讓兩國論檯面化

面對國會三黨不過半的新局，賴清德表示，政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐；立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。

最大在野黨領袖、國民黨主席朱立倫昨天對賴清德就職表達祝福，並酸就職演說內容「非常賴清德」，讓大家看到民進黨的意識形態、利益還是在國家利益之上，八年前蔡英文總統就職時，強調以中華民國憲法與兩岸人民關係條例來推動兩岸交流互動，而昨天卻只看到賴總統簡單一句話，就是想讓兩國論明確檯面化來推動兩岸關係，令他感到憂心，希望賴清德能拿出真正的解方。