陸批賴謀獨 王毅：台海現狀最危險改變

針對賴清德總統就職演說兩岸論述，大陸國台辦發言人陳斌華昨批評稱，頑固堅持「台獨」，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨、以武謀獨」，釋放謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露「台獨工作者」本性。身兼中共中央對台工作領導小組秘書長的中央外辦主任王毅昨特別就賴清德演說回應，強調一個中國原則是維護台海和平定海神針，「台獨」分裂行徑構成對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。

王毅回應賴清德就職演說，拉高大陸官方回應層級，從國台辦部會層級，提高到政治局委員的副國級。他在出席哈薩克上合組織外長會期間強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，無論台灣局勢如何變化，都改變不了這個事實。「台獨」分裂行徑構成對國際秩序最嚴重的挑戰，對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。任何人妄圖挑戰一個中國原則，都將以失敗告終。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅指出，賴清德就職演說仍堅持兩岸是一邊一國、一中一台，在這種定位上談兩岸關係基本就是「雞同鴨講」，沒什麼好談，大陸不可能接受賴清德這種兩岸性質定位。

上海東亞所副所長包承柯認為，賴清德用蔡英文的兩國論包裝台獨主張，這是一個新發展。賴清德希望說出「台灣是個主權獨立國家」，但受到美國管控，並不容易說出來，而蔡英文時期一直使用的「中華民國台灣」，賴清德昨充分運用，這對大陸很忌諱。