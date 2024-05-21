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國安人士：賴總統對陸已表達最大善意
賴清德總統昨天就職演說，在兩岸部分表達「可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮」。國安人士指出，在中國軍事、統戰的各種威脅下，「賴總統的談話已表達最大的善意」，此外，賴總統稱重啟兩岸觀光，我方「施政上的政策準備都已經好了」。
陸委會指出，賴總統昨天談話仍呼籲兩岸應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮，已釋出最大的善意。
國安人士表示，賴總統希望透過就職演說傳達幾項重要訊息，首先，國家會在穩健狀況下持續前進；第二，台灣人和執政團隊都應該自信往前走；更重要的是，台灣從過去到未來，都會是國際社會最負責任的一員，中國怎麼挑釁脅迫，台灣都會堅持韌性，保護民主和自由，也不給區域帶來其他問題。
國安人士指出，賴總統的演說內容，呼應國際社會對於威權主義擴張的關注，特別強調和平無價，戰爭沒有贏家，中國的軍事行動被視為台海和平很大挑戰，國際間也認為台海和平是安全與繁榮不可或缺的要素，因此賴總統畫了一條「很清楚的線」，民主自由是台灣不可退讓的堅持。
國安人士表示，賴總統體認到，兩岸的未來對於世界局勢有決定性的影響，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢維持現狀。
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