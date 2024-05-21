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520典禮 賴演說提台灣79次 中國7次

聯合報／ 記者蔡晉宇陳熙文侯俐安／台北報導

賴清德總統昨天的就職演說，一共提了中華民國九次、中華民國台灣三次、台灣七十九次；中國則有七次，中華人民共和國一次。賴清德指出，「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」。

昨天唱國歌時，賴清德全程唱好唱滿，「吾黨所宗」四字未漏掉。

賴清德的致詞演說，共提中華民國九次。包括提及「就職中華民國第十六任總統」、「將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任」、「希望正視中華民國存在的事實」、「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等。

至於「中華民國台灣」，賴清德則有三次提及，分別是「一九九六年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」、「中華民國台灣的未來，由兩千三百萬人民共同決定」。

中華民國台灣 國歌 賴清德

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