趙春山：賴清德相較於蔡英文 嚴重倒退

賴清德總統昨就職演說未提兩岸人民關係條例，卻強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，淡江大學陸研所榮譽教授趙春山直言，相較二○一六年前總統蔡英文就職談話是「嚴重倒退」，甚至若隱若現其「務實台獨工作者」的影子。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，賴清德的就職演說通篇都是「兩國論」，但這既符合賴清德的性格與信仰，也並非創造新名詞，相信是在北京的預期之內，也不會特別感到意外；反倒是賴清德特別將「中華民國」、「中華民國台灣」、「台灣」三者並列，從賴清德的角度來看，這可以說是「釋出善意」。

政大東亞所名譽教授邱坤玄指出，儘管賴談到重啟觀光和陸生來台，與上月「馬習二會」時，陸方就旅遊釋出的善意相呼應，但預計在兩岸仍缺乏陸方所謂對話的「政治基礎」下，未來不會有官方溝通管道，「問題沒有解決」。

美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中表示，賴總統就職演說提出兩岸交流從旅行和求學優先，可說是嘗試遞出「維持現狀橄欖枝」，卻在文稿中同時強化中國與台灣互不隸屬，北京恐怕會將橄欖枝解讀為挑釁。

趙春山指出，這次賴清德雖然有提及中華民國憲法，但沒有體現中華民國憲法中的「一中」，「又講台灣又講中國」，這將使得將來兩岸連官方「複委託」的事務性接觸都很困難，如台旅會、海旅會，及兩岸紅會等。

趙春山認為，大陸「軟硬兩手」持續施壓是必然的，但不會到軍事衝突的地步，因為中美之間存在管控風險的機制，尤其下半年美國總統大選將登場，各方應不會輕舉妄動。