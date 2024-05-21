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蕭旭岑：賴清德新兩國論 三大違憲
賴清德總統昨天發表就職演說，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，賴總統直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提兩岸人民關係條例，這是赤裸裸的挑釁，更違反中華民國憲法。民眾黨主席柯文哲說，中華民國還是一個公約數，如果有人要脫離公約數，自己要出來說明。
蕭旭岑指出，賴清德演說違反中華民國憲法的地方有三。其一，根據中華民國憲法，兩岸同屬一中，大陸地區與台灣地區都屬中華民國，不是兩個國家，「說中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，違反中華民國憲法；第二，根據中華民國憲法，國家名稱是「中華民國」，賴清德說「台灣也是國家名稱」，違反中華民國憲法；第三，過去中華民國總統，也就是台灣領導人，從未承認「中華人民共和國」，而是以「大陸地區」稱呼。如果把大陸視為一個國家，違反中華民國憲法。
蕭旭岑指出，賴總統才依據中華民國憲法就職，卻在第一次公開演講就帶頭違憲，如何向國人交代？可見賴清德競選總統時說「中華民國憲法是災難」，反映他心中真正的想法。如此直接又赤裸地表態，等於往台獨方向靠攏，兩岸將陷入前所未有的危險境地；美國是否事先知情並支持？
柯文哲昨受訪表示，台灣是一個存在的事實，但要怎麼讓它走下去，這也是要思考的方向，賴總統提出新的說法，希望他有所準備，作為在野黨的領袖，他會以國民的身分觀察。
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