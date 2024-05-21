新聞眼／蔡規賴隨變奏 兩岸前景堪憂

民進黨開啟連續執政第三個任期，新總統賴清德就職演說宣誓反併吞、護主權的強硬立場，在高度敏感的兩岸論述上，針對蔡英文未完成的考卷，承襲蔡路線的賴清德自信申論，以憲法演繹台灣主權獨立、中華民國與中華人民共和國互不隸屬，寫下「蔡規賴隨」的變奏曲，兩岸兩國已經不再停留在「兩國論」的論述層次，台獨從今天起就是事實，獨派報以掌聲，兩岸卻恐波瀾再起。

蔡英文闡釋兩岸論述脈絡明確，二○一六年就職演說，蔡強調維持現狀，會依中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務。蔡提到兩岸「既有政治基礎」，及尊重一九九二年「兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解」的歷史事實。

遺憾的是，大陸強硬回應稱蔡不承認九二共識，是「一份沒有完成的答卷」，蔡釋出的善意，大陸不願接球，兩岸錯失對話契機。

在陸方「已讀不回」、我方不願退讓下，蔡連任就職演說定義「中華民國台灣七十年」，但仍宣誓遵循憲法與兩岸人民關係條例。

二○二一年蔡英文國慶演說是分水嶺，她重申維持現狀，但提出「四個堅持」，定義一九四九年中華民國立足台灣，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，被質疑是偷渡兩國論。

蔡英文未完成的考卷，賴清德接棒作答，兩人都提出「互不隸屬」卻同中有異。

蔡強調遵循憲法及兩岸人民關係條例，賴清德絕口不提兩岸人民關係條例，但引用憲法第二、三條「中華民國主權屬於國民全體、具有中華民國國籍者為中華民國國民」，擴大解釋「由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

在國家國號上，蔡定義「一九四九年立足的中華民國台灣」，賴提出「一六二四年台灣從台南出發、台南四百年」台灣史觀，並主張「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是國家的名稱，都一樣響亮」，更強化台灣獨立主體性。對大陸稱呼上，蔡兩次就職演說謹慎使用「對岸」、「北京當局」，賴直呼「中國」。

賴清德兩岸論述承襲蔡英文的路線，但是卻「去脈絡化」、「去模糊化」，這正是賴清德的「務實台獨論」。

早在總統大選辯論被問到台獨定義，賴就用民進黨的台灣前途決議文定義台獨，指「台灣主權獨立屬於二千三百萬人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義。」

現在五二○才重新開始，賴清德開局就「殺球」、大打台灣主權戰，兩岸無政治互信，更缺少對話基礎，現已冰凍三尺，未來前景更堪憂。