外媒評賴演說：兩岸論述 硬氣中有善意

賴總統20日發表就職演說，多家外電媒體評論他在對中國大陸釋出善意的同時，也「含蓄」地抨擊中國大陸，強調兩岸政府「互不隸屬」的對等地位。以下為主要外電媒體對這場就職演說的評論：

路透：台灣呼籲中國大陸停止威脅

路透以「台灣新總統呼籲中國停止威脅」為題，平實報導賴清德的就職演說，但在分析稿指出賴清德的「兩岸論述硬氣中有善意」，尋求兩岸關係穩定，又堅持兩岸互不隸屬，「希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇」。

WSJ：含蓄地批評中國大陸

華爾街日報（WSJ）以「台灣新任總統在首場演說批評中國－但含蓄」為題報導，指出賴清德表示希望改善與中國大陸的往來，同時也指控中國大陸引發地區動盪，呼籲中國大陸領導人「停止對台灣文攻武嚇」。

彭博：美國應能鬆一口氣

彭博資訊以「台灣新總統呼籲中國終結戰爭威脅」為題指出，賴清德重申維持兩岸現狀，但認為應對等協商。賴清德避開「海峽兩岸」敏感字眼，美國應能感到滿意或鬆一口氣，雖然北京不太可能滿意，但應該略為能夠接受，因為有一些善意。

紐時：賴清德的挑戰不小

紐約時報以「全球緊張與敵意鄰國等著台灣新領袖」為題報導，賴清德將面臨幾個艱難抉擇，包括如何在外國戰火正燃、美國對國安優先出現歧見、及台灣內部對維持與對岸的脆弱和平意見對立的動盪時期，保持台灣的未來。

FT：對中釋善意、消除美方疑慮

英國金融時報（FT）以「台灣新總統呼籲中國終止威脅與恫嚇」為題報導指出，賴清德援引前總統蔡英文的許多措辭，尋求降低美國的疑慮，承諾新政府將「不卑不亢，維持現狀」，並且秉持蔡英文的「四個堅持」。

日經：強調守護主權的重要性

日經新聞以「賴清德就職演說敦促中國接受台灣存在的事實」指出，賴清德細說他對主權的看法，並向中國大陸與親中政黨傳遞訊息，包括兩岸「互不隸屬」，「任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權」。

華郵：延續蔡英文路線面臨考驗

華盛頓郵報以「台灣新總統宣誓就職，勇於面對中國侵略」為題報導，賴清德對待兩岸關係為在試著維持和平的同時，不卑不亢，不該心存即便台灣放棄主權，中國大陸就會放棄併吞台灣企圖的「幻想」。