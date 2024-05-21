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觀察站／賴總統演說 信息基調突變 令人錯愕

經濟日報／ 記者 廖士鋒

賴清德總統就職前夕，黨政高層向國內各大媒體釋放出就職演說「將釋善意、訴求兩岸一起追求和平共榮」的訊息，孰料到就職演說全文公布時，基調竟然是深化「抗中保台」模式，且把「國家名稱」的定位推展到包含「台灣」，兩岸學者關心此事者，不少直呼失望至極，對兩岸和平多感悲觀。

在就職演說中，賴清德並沒有選擇承接北京訊號，反而另起爐灶，將中華民國國民、國籍、主權進行三位一體的塑造，據此強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

這段論述，除了繞過中華民國領土之固有疆域、憲法增修條文、兩岸人民條例的國家與憲政定位之外，比起蔡英文時代略帶模糊的互不隸屬說法，更進一步到「主權互不隸屬」，也更赤裸地接近「兩國論」。

值得注意的是，這樣的兩岸論述，也將台灣人民「去民族化」、「去文化化」，以政治上（與中國大陸無關且互不隸屬的）「中華民國國民」、還有「只要認同台灣，都是這個國家的主人」，重新包裝並界定台灣人民的政治屬性，完美錯開了北京領導人釋出的軟性兩岸接口，緩解兩岸敵意的契機盡失。

這種方式絕非北京方面可以接受，後者確實反應激烈。

兩岸關係已谷底盤旋了八年，在蔡英文任期最後一刻大陸釋出了善意與某種讓步，既然賴清德選擇擦身而過，那麼大家必須繫好安全帶，迎接未來四年了。

北京 賴清德

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