新聞眼／賴強人政治 走得出雙少數困境？

賴清德總統上任，「雙少數政府」的內憂外患接踵而至。新政府缺乏過半民意基礎，推動國政已是先天不足，亟需賴總統亡羊補牢；但從近期執政黨出牌動作看來，賴清德還是大家熟悉的「政治強人」，距離學會做「少數總統」，還有段路有走。

所謂「雙少數政府」，即「得票率未過五成的少數總統」加上「國會少數」。憲政學者早就提出，「雙少數政府」將影響政府合法性，在不修憲的前提下，應組成聯合政府，以達到權責相符。

賴清德非但沒組成聯合政府，新內閣一片「新賴系」人馬，就職前的四個月看守期，更是連拜會在野黨領袖都沒有；近日執政黨立委更是在立院強力杯葛議事，甚至上演全武行，絲毫不給在野勢力空間。

少了朝野的實際和解行動，賴清德昨天就職演說中以一定篇幅，強調要「團結台灣」的說詞，顯得空洞；畢竟，最大在野黨主席朱立倫都缺席了，談何朝野和解？

賴清德若想走出雙少數政府的執政困境，其實馬上就有機會。立院今天將續審國會改革法案，民進黨團能否回歸理性問政，回應賴總統就職演說提到的「少數服從多數」，國人都在看。

強勢路線不只不利於朝野關係，民進黨內各派系是否都信服，也有問號。上周五立院爆發肢體衝突，衝鋒陷陣的綠營立委只見「賴家軍」身影，即透露出些許政治訊號。

縱使外界普遍看好，賴清德在七月的黨職改選後，加上友好勢力，仍能實質掌握黨中央，黨內「一把手」地位短期內不至於動搖，但各派系對於新政府的職位分配不盡滿意，黨內派系平衡被打破，不滿情緒早已在醞釀，賴的強人政治能走多遠，黨內也多抱持觀望態度。

若賴清德無視處於雙少數政府的政治現實，還想著全面開戰，那五二○將不會是綠營「反守為攻」的開始，只會是另一場朝野惡鬥的開端；更難保，內耗時間久了，黨內本來就資源分配不均的壓力會引爆。賴政府不可不慎。