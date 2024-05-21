新聞眼／賴清德煙火式演說 不見政策願景

賴清德總統就職演說的內政論述，出乎意料的空泛。幼托、房價、食安、薪資、治安，民生各面向都提到了，但各議題都只剩一句話，還都以「要不斷改善」、「要持續強化」、「創造更好的」等煙火式口號描述願景。政策目標有多蒼白，實現路途就有多艱難，這恐怕也源於過去蔡政府八年間有太多被包裹了糖衣的燙手山芋。

行政院前院長陳建仁卸任前夕細數蔡政府任內五花八門政績，前瞻基礎建設計畫、少子女化對策、社會住宅、提升人行安全計畫，這些政績像極了一整桌豐盛甜點，歷經過去幾年撒幣不手軟的政策手段，甜點上的糖霜奶油誘人可口，到了新政府接手時，要面對的卻是收拾殘局：吃不飽的要加碼、吃不到的要伸手。

拿青年最在意的居住正義來說，蔡政府時期房價創下歷史新高，喊出八年要蓋廿萬戶社宅卻沒有達標；內政部推出三百億元擴大租金補貼，看似減輕民眾負擔，實際面對的卻是房東以各式藉口調漲房租；為了解決少子女化國安危機，大撒幣是治本方式嗎？還有號稱全面改善行人交通安全，但行人走在路上，安全了嗎？更不用說當年端出的前瞻基礎建設計畫，加碼再加碼，留下多少爭議。

最棘手的以能源政策莫屬，蔡政府非核家園政策，隨核電廠陸續退役，發電基載愈來愈緊張、台灣電力系統韌性不足，導致供電品質、效率不彰，當政策與資源配置朝半導體等能源消耗產業傾斜時，賴重要的民間智囊和碩董事長童子賢多次主張「核二、核三延役」，是否取下「反核」神主牌重擔，抉擇權在賴政府手上。

至於總統肩負重責的兩岸外交，蔡政府執政八年在親美抗中大戰略下，台美關係雖有進展，兩岸關係卻進入冰點，連帶影響我國外交關係。八年來，中華民國丟了十個邦交國，目前剩十二個友邦，創歷史新低。急轉直下的兩岸關係，經過昨天就職演說，恐怕更加冰凍，若賴政府不再期待陸客，又要如何翻轉停滯的台灣觀光業？

過去民進黨靠立法院絕對多數護航，中央施政看似一帆風順，如今國會三黨不過半，「少數總統」賴清德上台後，必須克服朝小野大的挑戰，恐怕不是一句「民意成為後盾」就能突圍。

前總統蔡英文曾說，「我花很多錢是事實，但我有本錢」。試問，賴總統有多少本錢？