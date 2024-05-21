聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／賴清德煙火式演說 不見政策願景

聯合報／ 本報記者侯俐安

賴清德總統就職演說的內政論述，出乎意料的空泛。幼托、房價、食安、薪資、治安，民生各面向都提到了，但各議題都只剩一句話，還都以「要不斷改善」、「要持續強化」、「創造更好的」等煙火式口號描述願景。政策目標有多蒼白，實現路途就有多艱難，這恐怕也源於過去蔡政府八年間有太多被包裹了糖衣的燙手山芋。

行政院前院長陳建仁卸任前夕細數蔡政府任內五花八門政績，前瞻基礎建設計畫、少子女化對策、社會住宅、提升人行安全計畫，這些政績像極了一整桌豐盛甜點，歷經過去幾年撒幣不手軟的政策手段，甜點上的糖霜奶油誘人可口，到了新政府接手時，要面對的卻是收拾殘局：吃不飽的要加碼、吃不到的要伸手。

拿青年最在意的居住正義來說，蔡政府時期房價創下歷史新高，喊出八年要蓋廿萬戶社宅卻沒有達標；內政部推出三百億元擴大租金補貼，看似減輕民眾負擔，實際面對的卻是房東以各式藉口調漲房租；為了解決少子女化國安危機，大撒幣是治本方式嗎？還有號稱全面改善行人交通安全，但行人走在路上，安全了嗎？更不用說當年端出的前瞻基礎建設計畫，加碼再加碼，留下多少爭議。

最棘手的以能源政策莫屬，蔡政府非核家園政策，隨核電廠陸續退役，發電基載愈來愈緊張、台灣電力系統韌性不足，導致供電品質、效率不彰，當政策與資源配置朝半導體等能源消耗產業傾斜時，賴重要的民間智囊和碩董事長童子賢多次主張「核二、核三延役」，是否取下「反核」神主牌重擔，抉擇權在賴政府手上。

至於總統肩負重責的兩岸外交，蔡政府執政八年在親美抗中大戰略下，台美關係雖有進展，兩岸關係卻進入冰點，連帶影響我國外交關係。八年來，中華民國丟了十個邦交國，目前剩十二個友邦，創歷史新低。急轉直下的兩岸關係，經過昨天就職演說，恐怕更加冰凍，若賴政府不再期待陸客，又要如何翻轉停滯的台灣觀光業？

過去民進黨靠立法院絕對多數護航，中央施政看似一帆風順，如今國會三黨不過半，「少數總統」賴清德上台後，必須克服朝小野大的挑戰，恐怕不是一句「民意成為後盾」就能突圍。

前總統蔡英文曾說，「我花很多錢是事實，但我有本錢」。試問，賴總統有多少本錢？

前瞻基礎建設 甜點

延伸閱讀

賴清德五大熱議政見揭曉！「它」逼近10萬聲量

總統就職國宴首次移師台南 賴清德與夫人吳玫如牽手進場

就職國宴談話 賴清德：感謝各國帶給台灣堅定力量

看賴清德就職演說 許舒博：無助於改善現況

相關新聞

「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

賴清德總統昨天宣誓就職，他在就職演說宣示，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。有別於前總統蔡英文八年前就職強調...

新聞眼／賴清德煙火式演說 不見政策願景

賴清德總統就職演說的內政論述，出乎意料的空泛。幼托、房價、食安、薪資、治安，民生各面向都提到了，但各議題都只剩一句話，還...

觀禮 六都獨缺侯友宜 卻見藍委謝衣鳯

賴清德總統與副總統蕭美琴昨天上午宣誓就職，六都直轄市長中，除了新北市長侯友宜沒有出席總統府前就職典禮外，其他五都市長皆出...

新聞眼／賴強人政治 走得出雙少數困境？

賴清德總統上任，「雙少數政府」的內憂外患接踵而至。新政府缺乏過半民意基礎，推動國政已是先天不足，亟需賴總統亡羊補牢；但從...

新聞眼／蔡規賴隨變奏 兩岸前景堪憂

民進黨開啟連續執政第三個任期，新總統賴清德就職演說宣誓反併吞、護主權的強硬立場，在高度敏感的兩岸論述上，針對蔡英文未完成...

蕭旭岑：賴清德新兩國論 三大違憲

賴清德總統昨天發表就職演說，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，賴總統直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。