學者憂政策短視 哪有票往哪去

賴清德總統在就職演說提及諸多內政問題，但學者認為看似「俗又大碗」，實則到處沾邊，談不出實質解方，也看不出主軸；有專家提醒賴放下身段，將在野意見納入施政方針，為國會朝野衝突解套，否則推動內政會遇上極大阻力。

「問題就在他到底要不要？」東華大學前教授施正鋒質疑，賴清德內政藍圖看似「俗又大碗」，什麼議題都要沾一點，卻沒有闡明短中長期計畫，也看不出來政務官能力是否匹配所屬部會，基本上就是「蔡英文2.0」，只想應付應付，哪邊有票就往哪去，最後「不鳥就不鳥」。

北大公共行政暨政策學系教授劉嘉薇則認為，針對青年低薪，只做產業升級還不夠，台灣還是有高薪的工作與產業，政府必須從前端加強教育改革，培養高階工作人才，透過挹注科研經費、加強研究發展，青年才有投入高薪產業的可能性，甚至與國際接軌。