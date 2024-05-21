聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者憂政策短視 哪有票往哪去

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

賴清德總統在就職演說提及諸多內政問題，但學者認為看似「俗又大碗」，實則到處沾邊，談不出實質解方，也看不出主軸；有專家提醒賴放下身段，將在野意見納入施政方針，為國會朝野衝突解套，否則推動內政會遇上極大阻力。

「問題就在他到底要不要？」東華大學前教授施正鋒質疑，賴清德內政藍圖看似「俗又大碗」，什麼議題都要沾一點，卻沒有闡明短中長期計畫，也看不出來政務官能力是否匹配所屬部會，基本上就是「蔡英文2.0」，只想應付應付，哪邊有票就往哪去，最後「不鳥就不鳥」。

北大公共行政暨政策學系教授劉嘉薇則認為，針對青年低薪，只做產業升級還不夠，台灣還是有高薪的工作與產業，政府必須從前端加強教育改革，培養高階工作人才，透過挹注科研經費、加強研究發展，青年才有投入高薪產業的可能性，甚至與國際接軌。

賴清德 青年

延伸閱讀

賴清德五大熱議政見揭曉！「它」逼近10萬聲量

總統就職國宴首次移師台南 賴清德與夫人吳玫如牽手進場

就職國宴談話 賴清德：感謝各國帶給台灣堅定力量

看賴清德就職演說 許舒博：無助於改善現況

相關新聞

「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

賴清德總統昨天宣誓就職，他在就職演說宣示，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。有別於前總統蔡英文八年前就職強調...

學者憂政策短視 哪有票往哪去

賴清德總統在就職演說提及諸多內政問題，但學者認為看似「俗又大碗」，實則到處沾邊，談不出實質解方，也看不出主軸；有專家提醒...

觀察站／賴總統演說 信息基調突變 令人錯愕

賴清德總統就職前夕，黨政高層向國內各大媒體釋放出就職演說「將釋善意、訴求兩岸一起追求和平共榮」的訊息，孰料到就職演說全文...

外媒評賴演說：兩岸論述 硬氣中有善意

賴總統20日發表就職演說，多家外電媒體評論他在對中國大陸釋出善意的同時，也「含蓄」地抨擊中國大陸，強調兩岸政府「互不隸屬...

新聞眼／賴清德煙火式演說 不見政策願景

賴清德總統就職演說的內政論述，出乎意料的空泛。幼托、房價、食安、薪資、治安，民生各面向都提到了，但各議題都只剩一句話，還...

觀禮 六都獨缺侯友宜 卻見藍委謝衣鳯

賴清德總統與副總統蕭美琴昨天上午宣誓就職，六都直轄市長中，除了新北市長侯友宜沒有出席總統府前就職典禮外，其他五都市長皆出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。