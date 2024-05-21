墨爾本歡慶賴總統就職 澳洲議員讚賴清德領導力

墨爾本僑界今晚舉辦慶祝第16任總統賴清德就職晚宴，澳洲政要、學界、僑界、媒體等逾200人參加。澳洲聯邦眾議員穆里諾致詞時稱讚賴總統領導經驗豐富，相信他將帶領台灣人民度過挑戰，見證台灣是世界民主自由典範。

墨爾本台灣同鄉會今晚在墨爾本市中心斯旺斯頓之箭（Arrow on Swanston）酒店舉辦「慶祝520總統就職酒會」，駐墨爾本辦事處長呂明澤伉儷暨辦事處人員、聯邦眾議員穆里諾（Daniel Mulino）、澳台俱樂部（Australia-Taiwan Club，ATC）主席唐納蘭（Luke Donnellan）、前維多利亞州（Victoria）議會友台小組主席克隆伯格（Jan Kronberg）、安格斯（Neil Angus）、前維州參議員基奧（Tien Kieu）及前澳洲駐台代表何科林（Colin Heseltine）等政、媒、學、僑界逾200人參加，場面盛大，共慶中華民國邁向民主嶄新的新篇章。

呂明澤致詞時說，台灣人民透過選舉，再次向世界彰顯台灣成熟的民主制度及全國守護民主自由的決心。他以職棒為例表示，每人支持的球隊不同，但是每次在世界性的棒球比賽中，支持的國家代表隊永遠只會有一支，這說明大家雖遠在他鄉，抱持不同意見，但在世界各場域，必定同心支持中華民國台灣。

呂明澤指出，台灣雖是面積較小的國家，惟人才濟濟，實力堅強，各行各業在國際領域出類拔萃，創造出耀眼成就，透過大家的努力與奮鬥，台灣已成為世界的台灣，盼在世界各角落的台灣人民繼續團結，穩步向前，持續讓世界看見台灣在各場域發光發熱。

穆里諾致詞時說，今晚活動有三大意義，其一為祝賀蔡英文總統過去8年成就、第二為祝賀台灣多元政黨下成功大選，相信在賴清德總統豐富的政治經驗領導下，將帶領台灣人民度過各式挑戰，一同見證台灣是世界民主自由的典範。

唐納蘭致詞時表示，台灣是區域民主典範，本次順利完成總統大選，再次展現出台灣人民追求民主的決心與韌性。

晚會除呂明澤及訪賓致詞外，也安排總統、副總統宣誓就職及僑委會委員長徐佳青致詞影片，現場氣氛熱烈溫馨，活動順利圓滿。