快訊

「VR虛擬實境」讓復健變好玩 發現失智者為何不洗澡

無法借還車輛！全台YouBike系統大當機 晚間10點修復完畢

賴總統就職網路控管降溫 陸網討論熱度不如1月「翻牆轉往外媒留言」

中央社／ 台北20日電
賴清德（左二）與副總統蕭美琴（右二）與原住民朋友唱歌跳舞。記者陳正興／攝影
賴清德（左二）與副總統蕭美琴（右二）與原住民朋友唱歌跳舞。記者陳正興／攝影

總統賴清德今天上任，就職演說內容除受到中國涉台單位、智庫注意，也有部分中國網友關注。但在當局嚴厲控管下，中國網路討論熱度相對不如賴總統1月當選時及前總統蔡英文兩度就職演說般高，一些人則翻牆到台媒及外媒評論區表達意見。

賴總統及副總統蕭美琴上午正式宣誓就任，受到中國涉台單位及智庫高度關注，特別是賴總統的就職演說，相關人員都透過網路同步監看，並在中午演說結束後隨即分析內容並定調，下午由國台辦以發言人陳斌華的名義發布。

除了涉台機構，一些中國網友也關注賴清德的就職演說內容，特別是涉及兩岸關係的部分。而總統府前舉行的慶祝大會場面，也是這些中國網友評論的素材。

然而，中國當局今天一早就嚴厲封鎖新浪微博上的相關詞彙，像是以「#賴清德」、「#蔡英文」、「#賴清德就職」詞彙搜尋，絕大部分會出現「根據相關法規和政策，該話題內容未予顯示」的字眼，是當局封鎖網路討論的慣用告示。這一手段，使相關話題無法成為網路熱搜，進而降低討論熱度。

相較於前環球時報總編輯胡錫進今天仍能針對賴總統就職，發表「他得悠著點，不顛覆台海和平，任期才能平安」的看法，不少中國網友的相關留言，不論是占絕大多數的負面批評，還是極少數的中性及正面評價，幾乎都被迅速刪除，以至於不少人不約而同地反映，相關話題「評論還沒看完，就刪完了」。

在當局對賴總統就職話題嚴厲封鎖下，一些中國網友翻牆到台灣各大媒體的網路直播區，留言表達意見，其中不少出言攻擊謾罵者則與台灣網友留言互嗆。此外，諸如英國廣播公司（BBC）、美國之音（VOA）甚至俄羅斯媒體的相關直播及文字報導，都能見到不少中國網友的評論區，至於內容也是謾罵、諷刺為主。

然而，仍有少數留言對賴總統的就職表達正面看法。其中包括「對岸人民發來祝賀」、「大陸人民祝福台灣」、「希望賴清德守住台灣」、「但願大陸也能有這一天」。更有人暗諷中國國家主席習近平說，「蔡英文到站下車了，就是有人霸著不下車呀」。

綜合觀察，在中國當局的嚴厲管控下，中國網友對賴總統就職及演說的討論熱度，既不如賴總統1月13日晚間當選時地高，也不如前總統蔡英文2020年乃至2016年5月20日兩度發表就職演說般地高。有中國網友認為，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天被證實墜機身亡，加上中國媒體有詳盡報導及網友的揣測聯想，可能分散了一些注意力。

賴清德

延伸閱讀

就職國宴談話 賴清德：感謝各國帶給台灣堅定力量

影／被問「如釋重負」？ 蔡英文攜愛貓樂喊：這2隻滿重的

批賴清德說謊 洪秀柱：踩了中華民國憲法一腳

邀請蔡英文訪日？日華懇：尚在研究中

相關新聞

520就職蕭美琴服裝吸睛 源自這2位台灣設計師

第十六任正副總統賴清德、蕭美琴今天宣誓就職。蕭美琴透過臉書表示，平常沒有在服裝上做過多的思考，但520是重要的日子，是台...

就職國宴談話 賴清德：感謝各國帶給台灣堅定力量

中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今晚在台南安平區福爾摩沙遊艇酒店，舉行就職國宴，這也是國宴首度在台南舉辦；賴清德...

影／謝衣鳳出席總統就職大典 朱立倫：黨中央不參加不禁止

國民黨立委謝衣鳯現身520賴清德就職典禮，引發關注，多位國民黨立委今天對於謝衣鳯現身520就職典禮反應不一，國民黨立委王...

賴總統就職網路控管降溫 陸網討論熱度不如1月「翻牆轉往外媒留言」

總統賴清德今天上任，就職演說內容除受到中國涉台單位、智庫注意，也有部分中國網友關注...

賴總統就職談兩岸 學者：有為有守展現實質誠意

總統賴清德今天發表就職演說，兩岸與中國研究學者陳明祺、陳方隅都給予高度評價，認為賴總統的談話內容，從內政、兩岸到國際，皆...

賴清德五大熱議政見揭曉！「它」逼近10萬聲量

文／陳宣懿總統賴清德今（20）日就職，外界關注他選前提出的政見，其中居住正義、產業能源以及交通領域備受討論。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，網路聲量反映民眾在乎物質層面，住宅3支箭為民生議題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。