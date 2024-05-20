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賴總統就職談兩岸 學者：有為有守展現實質誠意

中央社／ 台北20日電
總統賴清德今天發表就職演說。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
總統賴清德今天發表就職演說。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

總統賴清德今天發表就職演說，兩岸與中國研究學者陳明祺、陳方隅都給予高度評價，認為賴總統的談話內容，從內政、兩岸到國際，皆有完整鋪陳，特別在兩岸議題上有為有守，展現實質誠意。

針對賴總統今天的就職談話，中國外交部長王毅重彈舊調，聲稱「一個中國」原則是中國發展與世界各國關係的政治基礎和前提，也是「維護台海和平的定海神針」，而「台獨分裂行徑」則是對台海和平「最重大的破壞」。

清華大學社會學研究所副教授陳明祺表示，對岸無法接住善意，是「再一次錯失歷史良機」，相較之下，台灣則是更願意肩負責任、堅持健康有序交流的一方，因為台灣深知「台海和平穩定不只是關乎台灣與中國，更是全世界的事情」。

對於就職演說引發台獨的批評，陳明祺說，台灣是民主國家，朝野在許多政策上會有不同意見與方向，但對外都應該團結，這是民主之所繫；沒有主權就沒有國家的存在，沒有國家就沒有民主的可能性，維護國家主權、反對外來敵意力量的併吞，是最基本的事情。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅認為，有關台獨的批評，相當可笑且敵我不分，因為對中國而言，中華民國的存在本身就是一種「台獨」。

在兩岸議題部分，陳明祺指出，台灣在面對中共步步進逼情況下，賴總統在整個就職演說中，展現出有為有守的態度，一方面是明確提出世界需要台灣的3大理由：世界民主鏈、亞太安全鏈、民主供應鏈；同時也展現實質誠意，拋出重啟雙邊對等觀光旅遊，以及學位生來台就學等政策，向中國釋出善意。

陳明祺說，賴總統提出「和平四大支柱行動方案」，談及國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力、推動價值外交等，都展現出對兩岸議題的務實態度；在這個原則下，各方也都期待，相信包括中國也知道，賴清德會秉持有為有守的方向，來處理兩岸關係。

陳方隅指出，前總統蔡英文的就職演說也曾對中國釋出極大善意，而中國的回應卻只有震怒與批評，由此可知無論台灣總統表達何種立場，中國的批評都不會停止，在野黨實在不應該，持續跟著中國起舞。

台海 台獨 賴清德

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