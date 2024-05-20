快訊

「VR虛擬實境」讓復健變好玩 發現失智者為何不洗澡

無法借還車輛！全台YouBike系統大當機 晚間10點修復完畢

賴總統演說 王毅：相信俄羅斯會支持中國核心利益

中央社／ 台北20日電
針對總統賴清德就職，中國外交部長王毅今天會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，不管台灣局勢如何變化，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實，相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上，給予中方堅定支持。（路透）
針對總統賴清德就職，中國外交部長王毅今天會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，不管台灣局勢如何變化，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實，相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上，給予中方堅定支持。（路透）

針對總統賴清德就職，中國外交部王毅今天會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，不管台灣局勢如何變化，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實，相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上，給予中方堅定支持。

據中國外交部官網，王毅當地時間20日在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席上海合作組織外長會議期間，會見拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

王毅表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）新任期對中國首次國是訪問取得圓滿成功，兩國元首立足中俄建交75週年這一重要節點，共同發表關於深化「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」的「重量級」聯合聲明，發出在新形勢下加強中俄戰略協作的共同聲音，顯示致力維護全球戰略穩定的大國擔當。

他說，雙方要籌備好年內雙邊交往，繼續加大相互支持，維護好中俄共同周邊的安全穩定。

王毅表示，不管「台灣島內」局勢如何變化，「都改變不了台灣是中國一部分這一鐵的事實，阻撓不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢」。

他說，蒲亭勝選後的講話中特別強調，台灣是中國的一部分，中方對此高度讚賞。「相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上給予中方堅定支持」。

王毅指出，中方願與俄方密切協作，與其他成員國一道，把穩上合組織的前進方向，共同維護好地區安全、穩定、發展大局。

中國外交部引述拉夫羅夫表示，在「台灣問題」上，俄方支持中國實現國家統一，這一立場非常明確。

中國外交部提到，雙方還就中東局勢、「烏克蘭危機」、朝鮮半島等共同關心的國際地區問題交換意見。

俄羅斯 外交部 王毅

延伸閱讀

王毅：讚賞塔吉克斯坦堅持一中、反對台獨

南韓外長訪陸見王毅 學者：尹錫悅政府尋求改善關係

王毅與蒙迪諾會談：中方願做阿根廷長期可靠合作夥伴

布林肯會晤王毅 7處「聽不清」被酸

相關新聞

520就職蕭美琴服裝吸睛 源自這2位台灣設計師

第十六任正副總統賴清德、蕭美琴今天宣誓就職。蕭美琴透過臉書表示，平常沒有在服裝上做過多的思考，但520是重要的日子，是台...

就職國宴談話 賴清德：感謝各國帶給台灣堅定力量

中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今晚在台南安平區福爾摩沙遊艇酒店，舉行就職國宴，這也是國宴首度在台南舉辦；賴清德...

影／謝衣鳳出席總統就職大典 朱立倫：黨中央不參加不禁止

國民黨立委謝衣鳯現身520賴清德就職典禮，引發關注，多位國民黨立委今天對於謝衣鳯現身520就職典禮反應不一，國民黨立委王...

賴總統就職網路控管降溫 陸網討論熱度不如1月「翻牆轉往外媒留言」

總統賴清德今天上任，就職演說內容除受到中國涉台單位、智庫注意，也有部分中國網友關注...

賴總統就職談兩岸 學者：有為有守展現實質誠意

總統賴清德今天發表就職演說，兩岸與中國研究學者陳明祺、陳方隅都給予高度評價，認為賴總統的談話內容，從內政、兩岸到國際，皆...

賴清德五大熱議政見揭曉！「它」逼近10萬聲量

文／陳宣懿總統賴清德今（20）日就職，外界關注他選前提出的政見，其中居住正義、產業能源以及交通領域備受討論。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，網路聲量反映民眾在乎物質層面，住宅3支箭為民生議題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。