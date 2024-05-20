美眾院中國委員會：賴清德就職彰顯台灣民主承諾
總統賴清德、副總統蕭美琴今天就職，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨籍穆勒納爾、民主黨籍首席議員克利什納穆希今天指出，就職典禮彰顯台灣對民主的堅定承諾。
穆勒納爾（John Moolenaar）與克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）今天以聲明祝賀賴、蕭就職。兩人今年2月曾隨當時的主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪問台灣。
聲明指出，台灣人民儘管面對中國共產黨的持續威脅和騷擾，仍取得數十年的繁榮。今天的就職典禮是一個有力的提醒，彰顯台灣對民主的堅定承諾，並向世界各地的人們展示，台灣與美國同樣珍惜自由的權利。
兩位美國國會議員指出，他們2月曾與賴清德及立法院長韓國瑜會面，他們及其他國會同事會是台灣的堅強夥伴。
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