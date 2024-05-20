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賴就職兩岸論述 趙春山：台灣戰略自主空間越來越小

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
對於賴清德總統的兩岸論述，學者擔心台灣戰略自主空間未來會越來越小。記者林伯東／攝影
對於賴清德總統的兩岸論述，學者擔心台灣戰略自主空間未來會越來越小。記者林伯東／攝影

對於賴清德總統520就職演說，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山傍晚在廣播節目中表示，賴的演講「有一點點出乎我的意外」，也沒有掌握機會跟對岸釋出足夠善意，甚至若隱若現其「務實台獨工作者」的影子，若兩岸若走越遠，台灣未來戰略自主空間將越來越小，只能完全依賴美國，「這樣就很麻煩了」。

趙春山是在20日傍晚，於《POP大國民》節目接受資深媒體人何戎專訪，談及「520新局之國際政經挑戰」時，做出上述表示。

趙春山表示，跟2016年前總統蔡英文就職時比較，蔡有提中華民國憲法和兩岸人民關係條例，但賴今天未提兩岸條例，也沒有體現憲法的「一中」，反而很清楚的「你是你，我是我」，沒有兩岸連結，強調台灣是主權獨立的國家，因此儘管沒有明言「台獨」，但通篇都讓人覺得，「務實台獨工作者」的影子若隱若現。

在此情況下，趙春山坦言，雖然原先外界預期賴會延續蔡的基調，大框架不會超出太多，但今天的實際講話內容，「有一點點出乎我的意外」，賴也沒有掌握這麼好的機會，跟對岸釋出足夠的善意，「他是不是讓美國方面也有點意外，我不知道。」

因此，儘管上月馬習二會，中共總書記習近平強調「中華民族」等連結，但趙春山認為，在綠營不想接球，以及用 台南400年等論述，強調台灣主體性，和大陸做出區隔下，隨兩岸越走越遠，無法創造坐下來談的氛圍，台灣的戰略自主空間將越來越小，將只能完全依賴美國，這就會帶來風險。

趙春山補充，台灣還面臨年底美國總統大選怎樣押寶，以及如何揣摩美國人思維，和美國已陷入俄烏、加薩兩個戰場，如何有精力抽身等問題，因此他呼籲兩岸仍應多談和平，不要輕言戰爭。

展望未來走向，趙春山坦言，來自大陸的壓力只會更多，不會更少，包括外交、經濟等，對象主要是向民進黨政府施壓，但也會影響台灣人民，且若大陸未來覺得對台灣沒有任何期待，甚至認為「你非我族類」，那就很危險了，因此接下來還要觀察賴清德具體的做法，和陸方的反應。

趙春山提醒，若台灣要和大陸劃清界線，可能會產生一種「你丟我撿」的情況，大陸藉此掌握文化等領域話語權，加上現在大陸跨越海峽中線已成常態化，以及邦交國與我斷交後就很難恢復，這都會造成台灣自我孤立，同時，他也擔心對台灣有「最大影響力」的美國對台灣問題一旦後縮，大陸就會越來越往前。

因此，趙春山最後談到，他常形容，處理兩岸關係要有一個想法，就是「有關係就沒有關係，沒關係就有關係了」，即是兩岸文化、經貿等關係密切，但若兩岸越來越遠，那就要當心了，因為缺乏溝通，沒有互信，就容易產生誤判。

台獨 美國 趙春山

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