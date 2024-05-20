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賴總統就職 英國工黨政要祝賀期待台英加強合作

中央社／ 倫敦20日專電
中華民國第16任總統、副總統就職典禮今天舉行，卸任總統蔡英文（左）與新任總統賴清德（中）、副總統蕭美琴（右）在完成交接後，一同走上慶祝大會舞台向民眾揮手致意。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
中華民國第16任總統、副總統就職典禮今天舉行，卸任總統蔡英文（左）與新任總統賴清德（中）、副總統蕭美琴（右）在完成交接後，一同走上慶祝大會舞台向民眾揮手致意。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職，英國在野黨工黨主責印太區域事務的影子外交副大臣韋斯特祝賀致意，並期待進一步發展台英關係、達成雙方共同目標並確保區域穩定。

韋斯特（Catherine West）在社群媒體X貼文做以上表示。工黨的友台國會議員串聯組織也發布聲明致賀，並期待未來共同多方探索英國與台灣強化合作的途徑。

「工黨台灣之友會」（Labour Friends of Taiwan）以共同主席上議院議員梁辛尼（Sonny Leong）男爵、下議院議員康明斯（Judith Cummins）名義發布聲明，除了祝賀賴總統就職，也讚揚賴總統的領導力及奉獻公務的精神。

聲明提到，台灣有活躍的民主政治，是區域內的自由和進步燈塔。抱持不同政治理念的台灣民眾熱情參與最近一次大選，再次凸顯台灣民眾堅定的民主意志；面對外部壓力，台灣民眾堅定不屈。

台友會相信，在賴總統領導下，台英關係將可獲深化，增進台英之間在貿易、科技、教育、文化、人與人交流等領域的互利關係。

台友會表示，支持賴總統對台灣的願景，並對協助賴總統為台灣民眾帶來進一步的安全與繁榮表示期待。

英國預計今年下半年舉行大選。根據各項民調結果，工黨在大選勝出的機率可觀。

大選 英國 議員

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