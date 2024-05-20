教廷特使代表教宗恭賀賴總統 願天主賜台灣繁榮
教宗特使、教廷駐菲律賓大使布朗總主教今天代表教宗方濟各（PopeFrancis），恭賀總統賴清德、副總統蕭美琴就職，祈求天主賜予中華民國全體人民繁榮與昌盛。
布朗總主教（H.E. Archbishop Charles John Brown）今天在教廷駐台代辦馬德範（Msgr. Stefano Mazzotti）陪同下，向賴總統、蕭副總統致賀。
教廷是台灣在歐洲唯一友邦，布朗曾擔任先教宗若望保祿二世（Pope John Paul Ⅱ）的專職司鐸，他奉派在19日至21日訪台，代表教宗參加中華民國第16任總統暨副總統就職典禮。
外交部日前透過新聞稿表示，台灣與教廷基於共享自由、和平及人權的普世價值，邦誼深厚篤實。
賴總統今天在就職講稿中，也特別引用聖經「行公義、好憐憫、存謙卑的心」來期勉自己。
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