賴清德五大熱議政見揭曉！「它」逼近10萬聲量

文／陳宣懿

總統賴清德今（20）日就職，外界關注他選前提出的政見，其中居住正義、產業能源以及交通領域備受討論。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，網路聲量反映民眾在乎物質層面，住宅3支箭為民生議題，淨零轉型帶動包含電價等經濟層面討論，而《CNN》稱台灣是「行人地獄」，因此備受網友討論。她表示，民生、經濟、交通議題，三者都是偏物質層面，目前台灣還沒走到特別注重文化藝術等精神層面的政見，未來政府可以持續努力這部分。今天《網路溫度計DailyView》帶您了解，賴清德備受關注的政見。

居住正義政見聲量第一！網友關注社宅、租金補貼

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/10～2024/05/09）統計調查，賴清德政見近一年聲量比較，聲量最高的是「住宅3支箭」，共95945筆聲量。居住正義是近年總統選戰的必考題，賴清德住宅3支箭政策主張，第一箭是宣示2032年要達成50萬戶社宅供給，租金補貼增加至每年50萬家戶補貼量，同年達成社會住宅、包租代管與租金補貼「百萬租屋家戶」總目標。

對於第二箭，賴清德推動囤房稅2.0，改為「全國總歸戶」方式計算，採「差額累進」方式課稅，調高非自住房屋稅率（囤房稅率），從現行的3.6％調升至4.8％；第三箭則是延續「青年安心成家優惠貸款」政策，針對利息加碼補貼，舒緩青年、初次購屋族等族群的購屋負擔。

台灣跳電事件頻傳 淨零轉型政見聲量衝第二

聲量第二名是「淨零轉型」，共14430筆聲量。近期各地跳電事件頻傳，引發不少人擔憂台灣缺電、關注能源議題。賴清德宣示推動「非核、減煤、增氣、展綠」的能源轉型工程，強化綠能發展及去碳化，以達成2050淨零轉型的目標。階段目標為2026年能源配比達到再生能源20%、燃煤30%、天然氣50%，並主張因應國際趨勢，推動碳定價跟市場機制，為了加速產業低碳轉型同時降低衝擊，將採「碳費先行」再多元減碳，逐步邁向碳權的交易，以符合國際的標準。

還路於民大遊行 助攻「行人零死亡」政見聲量飆

聲量第三名是「行人零死亡」，共12859筆聲量。賴清德出席「還路於民大遊行」，公開承諾將支持「2030年死亡降低50％，2040年零死亡」的目標，秉持以人為本以及智慧科技兩大原則，落實行政院通過的「道路交通安全基本法」草案，並承諾未來會結合執政黨、在野黨共同努力，改善各縣市交通路況，預計2024年底前針對優先的600個路口進行改善。有網友表示，「零酒駕死亡比較需要」、「加油」。

賴清德推動產業多元發展 盼觀光立國、促進傳產轉型

聲量第四名是「推動產業多元發展」，共11026筆聲量。賴清德提出「發展護國群山，推動產業多元發展，創造包容成長」主張，包括他於閣揆任內曾推動的「地方創生計畫」，以及要促進傳統產業與服務業升級轉型、發展國際化會展產業、推動觀光立國和支持中小微企業發展。賴清德表示，觀光是無煙囪工業，要秉持觀光立國決心、讓觀光產業走進世界。他更喊話，在兩岸對等尊嚴互惠原則下，「我們的門永遠是開的」，歡迎陸客來台旅遊，絕對安全、受尊重。有網友表示，「為了選票說這種話，神經不會錯亂嗎？」、「又要台獨又要賺中國人的錢」。

人口老化問題嚴重 長照3.0備受關注

聲量第五名是「長照3.0」，共10065筆聲量。台灣人口老化問題嚴重，加上賴清德出身醫界，重視社會福利相關議題，推動「長照3.0」，未來將會幫助照顧者，讓「照顧者不離職、照顧者有喘息」，鼓勵企業針對家庭有照顧需求的員工，落實彈性工作安排。此外，賴清德主張提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能，以及建立一體式的社區長照服務，讓每個受照顧者都能得到最好的醫療照顧。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月10日至2024年05月09日。