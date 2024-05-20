名家專欄／鈕則勳：新內閣國安團隊「尊蔡、穩美、訴求陸」 高負面聲量原因曝

文／鈕則勳

內閣即將走馬上任，賴清德與卓榮泰的「賴卓體制」特別沿用了蔡英文的國安外交團隊閣員，只是將其稍做了排列組合 ; 外交部長由總統府秘書長林佳龍擔任，原外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長，國安局長蔡明彥不動，原國安會秘書長顧立雄擔任國防部長，這樣的安排，賴卓體制的考量應該不脫「尊蔡、穩美、訴求陸」。以「尊蔡」來說，賴與卓這番安排確實透露出「蔡規賴隨」的訊息，除了肯定蔡英文時期的國際與外交路徑外，「以蔡為尊」的操作也希望在小英卸任後，仍能夠力挺賴清德的施政，或是期待蔡英文在黨內派系對賴的資源與職務分配有微詞之際，能夠協助賴穩住黨內派系 ; 至於「穩美」，當然是要讓美國覺得賴不會因為自己明顯的台獨屬性而在兩岸關係上弄險，導致兩岸衝突而損及美國的國家利益，賴當然也希望藉以緩和美國對他的「疑賴論」，進一步能藉準副總統蕭美琴來為自己取得美國的信任。

賴清德延攬蔡英文人馬 緩和台獨屬性

「訴求陸」的概念則是賴清德想藉由小英的「原班人馬」讓對岸覺得賴的國際與兩岸政策有其「可預測性」，期待能降低大陸誤判的可能，以控制兩岸關係衝突拉升的機率 ; 而賴當然也會藉此來減緩對岸認為賴的台獨屬性可能挑撥兩岸關係、甚至暴衝的可能疑慮，畢竟這些人馬對岸都與其交手過，也了解其行事風格與脈絡，讓對岸能一定程度的「雖不滿意、但也不至於攤牌」，兩岸仍可維繫「表面張力式的平衡」，控制戰爭風險，若能達到賴的盤算，他就能騰出手來應付內政，甚至做出政績。

國安團隊負面聲量高 人民未必買單

雖然賴對國安團隊的安排有這些考慮，或許也自認是張穩妥的牌，但根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期2024/3/17～4/16，2024/4/17～5/16）統計調查，國安團隊林佳龍、顧立雄、吳釗燮、蔡明彥在這兩個區間的負面聲量皆高於正面聲量，以好感度來說，3月17日到4月16日，最高到最低依序是林佳龍(0.48)、吳釗燮(0.47)、顧立雄(0.46)、蔡明彥(0.33)，而從4月17日到5月16日，最高到最低依序是蔡明彥(0.64)、林佳龍(0.57)、顧立雄(0.45)、吳釗燮(0.35)。從這些不太亮眼的好感度來看，很顯然地，民眾對賴屬意的國安團隊未必買單，原因很簡單。

國安團隊無新意 顧立雄非國防專業怎領軍？

首先，原班人馬的「乾坤大挪移」完全沒有新意，當然更沒有熱切的期待；其次，不懂國防的顧立雄擔任國防部長，缺乏專業如何鎮住軍方？又該如何訂定出有效且能「以小搏大」的戰略來制衡中共的軍力上升？抗中意識形態滿滿且「衝組」個性明顯的吳釗燮擔任國安會秘書長，兩岸緊張局勢會否反而拉高，而衝擊到賴清德的前述盤算？林佳龍幾乎全無外交事務的經驗，卡住外長職位或許和正國會的抗議沒有在內閣扮演要角的政治操作有關，在友邦陸續和我斷交的當下，除了只有「中國打壓」作為萬靈丹來鞏固深綠民眾外，真的會有其他有效維穩的方法嗎？這些問題或許民間都有大疑慮。

蔡明彥要蔡總統別登太平島引論戰 好感度居國安團隊最低

再者，若是從這些數據來細部分析，蔡明彥在3月17日到4月16日的好感度最低，或許和其不建議總統蔡英文前往太平島有關，畢竟陳水扁與馬英九擔任總統時都有登太平島以宣示主權，民間也有期待蔡英文卸任前能赴太平島，但蔡明彥卻以小英赴太平島可能會被國際認為在激化南海情勢，而中共機艦在南海活動頻繁，需考慮飛航安全與維安的問題，而不建議總統前往。該議題勢必引發正反兩方意見的論戰，國民黨亦不斷攻堅該議題，蔡明彥負面聲量飆高，當然有其脈絡。然從4月17日到5月16日這區間並無顯著與蔡明彥有關的爭議事件，所以其聲量驟減，負面聲量也降為402筆，和國安團隊成員聲量動輒破萬差距頗大，也因此好感度反而成為四人中最高者。

吳釗燮對決徐巧芯 連兩個月好感度最低

至於準國安會秘書長吳釗燮從4月17日到5月16日這區間來看，負面聲量衝破6萬筆，也是4人中最高者，是以0.35的好感度居4人之末，主要的理由當然和吳釗燮與徐巧芯在立院唇槍舌戰，且一直跳針連嗆「快告我藐視國會」，還有外交部控告徐巧芯洩密這兩件事，有絕對的關係。畢竟徐巧芯網路聲量很強，也有很多鐵粉，她在和吳釗燮PK過程中，火力十足本就可聚焦媒體版面討論，她的粉絲在網路平台上更會為其助威，導致吳的負面聲量拉高，當然有其脈絡。

林佳龍擔任外交部長 為正國會穩住陣腳

至於林佳龍的好感度都在0.5左右，變化不大，負面聲量都高於正面，況且煞費周折才卡住這職務，為正國會穩住陣腳，顯然賴對林佳龍可能挑戰2028年大位仍有顧忌 ; 是以無外交背景的林佳龍，究竟要如何穩住我國艱困的外交處境，同時在賴清德的權威下發展壯大自己的能量，或許仍是他能否更上一層樓，或跳脫賴清德「五指山」的關鍵考驗。

綜合來說，好感度不高的賴清德國安團隊已然面臨先天上的局限性，畢竟找不到最佳的亮眼首選，反而是一個「不得不然」的安排，倘若原本「穩美、訴求陸」的如意算盤無法有效落實，恐怕原本就複雜的美、中、台三角關係，更不知將伊於胡底。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月17日至2024年05月16日。