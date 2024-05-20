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回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

賴總統就職演說 國台辦以「台灣地區領導人」稱呼

中央社／ 北京20日電
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系記者廖士鋒／攝影

針對總統賴清德就職演說提及兩岸關係，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，「台灣地區領導人」的講話，「釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的訊號」，暴露「台獨工作者的本性」。

中共官媒新華社報導，陳斌華宣稱，當前台海形勢複雜嚴峻，「根源在於民進黨頑固堅持『台獨分裂』立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，勾連外部勢力不斷進行『謀獨挑釁』」。

陳斌華聲稱，今天「台灣地區領導人」的講話，「頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖『倚外謀獨、以武謀獨』」。

他又說，「要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗」，是台灣內部的主流民意。「『台灣地區領導人』罔顧民意、逆流而動，釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的危險訊號，充分暴露了其『台獨工作者的本性』」。

陳斌華宣稱，「大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，台獨與台海和平水火不容」。

他聲稱，「我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對『台獨分裂』和『外來干涉』的行動堅決有力。對於任何形式的『台獨分裂』行徑，我們絕不容忍、絕不姑息」。

陳斌華宣稱，「祖國必須統一，也必然統一」。不管台灣內部局勢如何變化，不管誰當權，「都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢」。

他又說，陸方將全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，毫不動搖堅持「一個中國原則」和「九二共識」，「團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進中國統一大業」。

第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天上午宣誓就職。賴總統發表就職演說，宣示打造民主和平繁榮的新台灣。他並表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，每一個人都要團結、愛護國家；任何一個政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

台海 台獨 賴清德 陳斌華

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