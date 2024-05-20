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回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

520就職服裝 賴清德蕭美琴由台灣設計師操刀

中央社／ 台北20日電
總統賴清德（圖）今天出席就職典禮，身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，這是設計師周裕穎操刀。聯合報系記者林伯東／攝影
總統賴清德（圖）今天出席就職典禮，身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，這是設計師周裕穎操刀。聯合報系記者林伯東／攝影

總統賴清德今天出席就職典禮，身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，這是設計師周裕穎操刀。總統夫人吳玫如的服裝是自己搭配；副總統蕭美琴的服裝則是請設計師潘怡良量身訂製。

賴總統今天身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶，以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，這是由台灣知名設計師周裕穎設計。

西裝的腰線提升，背部下擺採用雙岔設計，設計師並以台灣原生種紫斑蝶，為賴總統打造全新的幸運紫色領帶。

至於油菜花外型的春仔花工藝胸針，設計師認為，油菜花在台灣遍地可見，擁有「前進夢想、無所畏懼」花語以及預示著新的開始與希望。賴清德的襯衫是採用台灣機能性永續環保布料製作。

第一夫人吳玫如穿著黑色洋裝搭配粉色小外套；府方表示，吳玫如的服裝，皆是她自己搭配，展現自信、堅毅的特質。

蕭副總統今天身著米白色短外套搭配細腰帶，下半身則是一件黑色寬款褲，由台灣設計師潘怡良設計造型，蕭美琴也沒有刻意染髮，以最純粹自然的模樣面對台灣民眾。

菜花 設計師

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