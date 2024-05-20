賴總統就職 中國外交部重彈反獨舊汪文斌汪文斌調

中華民國第16任總統賴清德今天宣誓就職，並在演說中表示兩岸互不隸屬。對此，中國外交部今天回應，台獨是一條死路，推行「台獨分裂」注定失敗。

第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天上午宣誓就職，賴總統發表就職演說，宣示打造民主和平繁榮的新台灣。他說，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，每一個人都要團結、愛護國家；任何一個政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

今天中國外交部的例行記者會上，有外媒提問，賴清德今天就任，並且表示兩岸互不隸屬，強調台灣擁有主權，中方如何評價？

中國外交部發言人汪文斌首先說，「這個問題你可以向中方的主管部門來瞭解」。

汪文斌最後又說，要強調的是，「『台獨』是死路一條，不管打著什麼幌子、什麼旗號，推行『台獨』分裂都注定失敗。」