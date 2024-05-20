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回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

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回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

聯合報／ 記者廖士鋒賴錦宏／北京即時報導
中華民國第16任總統副總統就職典禮今天舉行，賴清德總統正式宣誓就職，在就職演說中表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。記者林伯東／攝影
中華民國第16任總統副總統就職典禮今天舉行，賴清德總統正式宣誓就職，在就職演說中表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。記者林伯東／攝影

針對賴清德總統就職講話，大陸國台辦發言人陳斌華20日表示，台灣地區領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分揭露了其「台獨工作者」的本性。

據央視新聞，陳斌華表示，當前，台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。今天台灣地區領導人的講話，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、合作不要對抗，是島內的主流​​民意。

大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。 「台獨」與台海和平水火不容。我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對「台獨」分裂和外來干涉的行動堅決有力。對於任何形式的「台獨」分裂行徑，我們絕不容忍、絕不姑息。

祖國必須統一，也必然統一。不管台灣局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。「我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。」

國台辦 賴清德

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