聽新聞
test
0:00 / 0:00
回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性
針對賴清德總統就職講話，大陸國台辦發言人陳斌華20日表示，台灣地區領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分揭露了其「台獨工作者」的本性。
據央視新聞，陳斌華表示，當前，台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。今天台灣地區領導人的講話，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、合作不要對抗，是島內的主流民意。
大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。 「台獨」與台海和平水火不容。我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對「台獨」分裂和外來干涉的行動堅決有力。對於任何形式的「台獨」分裂行徑，我們絕不容忍、絕不姑息。
祖國必須統一，也必然統一。不管台灣局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。「我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言