賴清德就職演說 學者：兩岸論述較蔡嚴重倒退

賴清德總統20日就職演說未提兩岸人民關係條例，卻強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。對此，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山坦言，這是較2016年前總統蔡英文就職時講話的「嚴重倒退」，甚至若隱若現其「務實台獨工作者」的影子；政大東亞所名譽教授邱坤玄則說，兩岸定位問題仍沒有解決，未來也不會有官方的溝通管道。

邱坤玄說，賴清德講了中華民國、中華民國台灣等多元表述，和依據中華民國憲法等，但在談到「有中華民國國籍者，為中華民國國民」的論述時，是以國籍法，並未見中華民國憲法的「一中」內涵，賴也沒有回答兩岸關係的定位問題，甚至說了兩岸「互不隸屬」。

在此之下，邱坤玄認為，儘管賴清德談到重啟觀光，和陸生來台等，與上月「馬習會」時，陸方就旅行釋出的善意相呼應，讓人可以期待有比較正面的發展，但預計在兩岸仍缺乏陸方所謂對話的「政治性基礎」下，未來不會有官方的溝通管道，所以總體而言，「問題沒有解決」。

趙春山直言，賴的說法，是較蔡2016年時講話的嚴重倒退，當時蔡英文提到兩岸人民關係條例，這次賴不僅不提，論述上也沒有體現中華民國憲法的「一中」，反而若隱若現的展現出他「務實台獨工作者」的影子，「又講台灣又講中國」，這將使得將來兩岸連官方複委託的事務性接觸都很困難，例如台旅會、海旅會，和紅十字會，以及海基會、海協會等。

趙春山進一步舉例，就觀光旅遊重啟，賴清德強調雙邊對等，但這一定涉及公權力行使，而兩岸當年之所以擱置爭議，就是因為1992年香港會談後，產生一中各表的「共識」。

至於賴此次發言，是否衝擊未來的兩岸關係，趙春山認為，大陸透過「軟硬兩手」持續對台施壓是必然的，但不會到軍事衝突的地步，因為中美之間存在管控風險的控制，尤其下半年美國總統大選將登場，各方應不會輕舉妄動。