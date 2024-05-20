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賴清德就職演說 藍營智庫：不見橄欖枝、只見蔡規賴隨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國政基金會。本報資料照。
國政基金會。本報資料照。

賴清德總統今天宣誓就職並發表就職演說，國民黨智庫、國家政策研究基金會表示，賴總統就職演說沒有提出具體作為，看不見橄欖枝，更感受不到善意，批評賴總統不承諾遵守中華民國「憲法」，卻要求朝野推動法案要遵守憲法。憲法不是工具，拿來當擋箭牌或代罪羔羊，呼之則來，揮之即去。

國政基金會指出，基金會董事長朱立倫月初舉行記者會，向賴清德新政府提出30項政策建議，先後舉辦三場記者會，持續發布12篇新聞稿說明政策主張，表達新期待，希望賴清德上任後不要讓人民希望落空、受到傷害。

面對三黨不過半的新局，國政基金會指出，賴總統只強調理性問政、遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，國家利益優於政黨利益，朝野推動法案應該合乎憲法等，卻只是虛無飄渺的空話，有關「行政立法協調合作，共同推動國政」，該如何協調、如何共同推動國政，完全沒有著墨。

國政基金會表示，賴總統只說行政團隊會先推動朝野有共識的議題。沒共識的問題如何化解，才是真正的挑戰。對於在野黨關心與期待推動的法案，賴總統沒有回應；對於日前國會爆發嚴重的暴力衝突，更沒有表態，令人遺憾。

針對兩岸路線，國政基金會表示，賴總統希望中共正視中華民國的存在，自己卻並未尊重中華民國憲法，也未依循憲法的兩岸關係定位推進大陸政策，根本就是玩弄文字遊戲、欺騙國人。賴清德及國安團隊仍未放棄「仇中」心態，意圖延續「抗中保台」論調，仍想繼續以嚴苛的國安五法管制人民，嚴重傷害人民權益及基本人權。

國政基金會表示，賴總統只提及中華民國憲政體制，卻沒提到「兩岸人民關係條例」，是否已代表他的兩岸立場？若他未來不再以「兩岸人民關係條例」為處理兩岸事務的法理依據，執意推動「兩國論」，台海衝突風險恐將持續。

國政基金會指出，物價、房價、貧富差距一直是民怨之首，但就職演說中並未將民眾的聲音放在首位，僅提出「要不斷改善」，全無實際作法。疫情以來，房市、股市熱潮以及資通訊產業發展讓讓財富更集中於少數人，賴卻未更進一步宣示鼓勵企業加薪、推動稅制改革等積極方案，讓多數民眾心中的期待落空。

對於賴政府要推動第二次能源轉型，國政基金會呼籲，八年來，停電事件頻傳，政府卻以一句「台灣不缺電」帶過，今年更大漲電價11%。第一次錯誤能源轉型讓台灣陷入不少綠能弊案、電力成本大漲、電力供應不穩的災難；若不修正，空轉的第二次能源轉型只會讓台灣在經濟與環境發展繼續倒退。

以「打擊黑金、槍、毒和詐騙」而言，國政基金會表示，國民黨智庫起碼在防制詐騙就提出，以區塊鏈技術溯源，及用大數據分析詐騙熱點，加強巡邏，降低警方只能被動因應的限制。很可惜在賴總統的就職演說中只見口號，不見戰略與策略。

國政基金會提到，賴就職演說也避談我國教育的核心問題，如學術倫理、大學自治、高教大量退場、學用合一等；文化方面，只提出了「多元文化」、「文化永續」的主張，失之空洞，對於民進黨一連串裂解故宮、轉型史博館等去中華文化行為，避而不談。

賴總統提及「確保健保永續經營」，國政策基金會表示，永續經營的健保，不能建立在犧牲民眾或犧牲醫護權益的基礎上，人口老化、慢性病患增加、重症與醫療科技進步等現實因素，民進黨必須提出更積極有效的健保因應對策，否則健保財務窘境將日益加劇。

中華民國憲法 健保 賴清德

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