賴總統就職演講引用孟子聖經 轉化安倍晉三名言

總統賴清德今天發表就職演說，除了國家定位、兩岸關係等重要宣示外，知情人士透露，講稿引用聖經「行公義、好憐憫、存謙卑的心」，孟子的「樂民之樂，憂民之憂」，以及已故前日本首相安倍晉三名言「台灣有事就是日本有事」的轉化版等。

中華民國第16任總統賴清德今天宣誓就職，以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說，闡述他將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

賴總統就職演說全文5295字，分7項議題，分別是行政立法協調合作，共同推動國政；民主台灣，世界之光；民主台灣，世界和平舵手；民主台灣，世界繁榮推手；樂民之樂，憂民之憂；團結力量大，繼續壯大國家；台灣新世界，世界新台灣。

知情人士表示，賴總統520就職演說講稿暗藏5個亮點，其中標題「民主（Democracy）和平（Peace）繁榮（Prosperity）」就是民進黨英文名稱DemocraticProgressive Party（DPP）縮寫，也貫穿賴總統在黨內初選所宣示的3大民主行動。

該人士說，演說講稿引用孟子的「樂民之樂，憂民之憂」；引用聖經彌迦書第6章第8節內文中提及「行公義、好憐憫、存謙卑之心」；醫師的箴言「視病如親」改為「視民如親」。

知情人士表示，講稿也引用日本首相岸田文雄的談話，中國的對外立場與軍事行動，構成重大的戰略挑戰，影響日本與國際和平穩定，以及安倍晉三的名言「台灣有事就是日本有事」的轉化版，不會讓台灣有事。