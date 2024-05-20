新閣揆卓榮泰上任 重申非核家園仍是目標

行政院20日舉辦新舊內閣交接典禮，院長卓榮泰致詞時提到，台灣已經全球供應鏈重要的一員，對產業需求不能忽視，未來提供持續安全穩定的供電，對於非核家園仍是目標。

前院長陳建仁今日卸下閣揆一職，會中他提到，期盼未來的新內閣團隊能夠更上一層樓，把台灣人帶領到更好的地方。

卓榮泰致詞時提到，先前提出的「AI行動創新內閣」就是未來國家的發展方向，過去八年在蔡總統的率領的團隊，由歷任院長所開闢出來的台灣已經變得不一樣，打造出安定台灣，淨零轉型及數位轉型雙軌並進的台灣也成為世界產業鏈中的重要一員。

卓榮泰說，感謝陳建仁在這一棒打下穩健的基礎，「我沒有那一道聖光、但我會延續溫暖」讓台灣產生力量，讓台灣有足夠能量面對所有問題。

至於未來要積極作為的方向，卓榮泰說，將延續「五打七安」堅持，繼續打擊「黑金槍毒詐」，落實治安、食安、道安、公安、網路資通安全等，讓台灣成為安定公義社會。先前行政院已經通過打詐新四法，接下來也會積極推動盡快通過立法院，讓想騙得不敢騙，騙到的沒得花。

另外，針對403地震的重建工作，卓榮泰也說，重建金額已經預編了，未來就是會徹底執行，今天開始就要馬上開始做。

卓榮泰也提到，台灣經濟狀況已經成為國際不可或缺一部分，對於高科技產業政府有責任，甚至對世界也有責任，持續安全穩定的供電，政府追求的非核家園仍是目標。

至於外界關心的行政院與立法院互動，卓榮泰強調，仍以溝通完原則，以人民福祉為優先，行政團隊要展現誠意溝通，相信人民會看得懂，國會也會看得懂，同時，要求行政團隊成員不管口袋有哪一個黨證，或是腦袋中有什麼想法，都務必要秉持依法行政跟行政中立。