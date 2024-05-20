參與總統就職演出 美濃國中學生盼讓大家看見客家

高雄美濃國中師生團隊今天參加第16任總統、副總統就職典禮演出，師生們以米篩裝飾客家花布、油桐花為道具編排舞蹈，呈現六堆客家精神；學生表示，希望演出可讓大家看見客家、看見美濃。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，美濃國中師生團隊今天參加第16任總統、副總統就職典禮演出，演出者來自美濃國中藝文團隊七、八年級學生共16人組成。

這次演出，美濃國中師生以米篩裝飾客家花布、油桐花為道具編排舞蹈，透過肢體動作與隊形變化呈現六堆客家文化傳統及肅穆、潔淨、虔誠、祈福的精神。

美濃國中校長利文鳳說，美濃國中師生17日結束學校課程後就驅車北上，於18、19日進行就職典禮預演，能獲邀參與演出，美濃國中師生都感到非常開心與光榮。

學生朱洧霆說，獲知能北上參加演出後，就開始練習走位、動作，從一開始的零零落落到現在動作熟練，整齊到位的過程，很有成就感；感謝老師辛苦指導，希望演出可讓大家看見客家、看見美濃。

利文鳳表示，美濃國中推動本土語言及課程，以表演藝術形式推展客家語言，將逐漸式微客庄生活文化融入戲劇舞蹈，讓年輕學子藉由活潑生動的展演學習客家母語，盼藉此提升本土語言文化層次，並涵養學生鄉土人文情懷。