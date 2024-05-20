快訊

馬英九基金會：賴清德就職演說「新兩國論」 帶頭違憲

比墾丁還多人？到日本一地驚覺「像沒出國」 網點關鍵：窮人才去

賴清德和蔡英文就職典禮有何差？國宴首移台南 細節藏這些意義

參與總統就職演出 美濃國中學生盼讓大家看見客家

中央社／ 記者蔡孟妤高雄20日電

高雄美濃國中師生團隊今天參加第16任總統、副總統就職典禮演出，師生們以米篩裝飾客家花布、油桐花為道具編排舞蹈，呈現六堆客家精神；學生表示，希望演出可讓大家看見客家、看見美濃。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，美濃國中師生團隊今天參加第16任總統、副總統就職典禮演出，演出者來自美濃國中藝文團隊七、八年級學生共16人組成。

這次演出，美濃國中師生以米篩裝飾客家花布、油桐花為道具編排舞蹈，透過肢體動作與隊形變化呈現六堆客家文化傳統及肅穆、潔淨、虔誠、祈福的精神。

美濃國中校長利文鳳說，美濃國中師生17日結束學校課程後就驅車北上，於18、19日進行就職典禮預演，能獲邀參與演出，美濃國中師生都感到非常開心與光榮。

學生朱洧霆說，獲知能北上參加演出後，就開始練習走位、動作，從一開始的零零落落到現在動作熟練，整齊到位的過程，很有成就感；感謝老師辛苦指導，希望演出可讓大家看見客家、看見美濃。

利文鳳表示，美濃國中推動本土語言及課程，以表演藝術形式推展客家語言，將逐漸式微客庄生活文化融入戲劇舞蹈，讓年輕學子藉由活潑生動的展演學習客家母語，盼藉此提升本土語言文化層次，並涵養學生鄉土人文情懷。

客家花布 美濃 語言

延伸閱讀

政府資金引導散戶進場低接 大盤終場以21271.63點收紅

伊朗總統失事直升機殘骸曝光！機身燒毀、機翼斜插陡坡、部件噴飛

蔡英文揮別總統府 為賴總統蕭美琴加油

賴清德總統今就職 張麗善：要當全民而不是民進黨的總統

相關新聞

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

賴清德今天就任中華民國第16任總統，他在就職演說中表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。

新閣揆卓榮泰上任 重申非核家園仍是目標

行政院20日舉辦新舊內閣交接典禮，院長卓榮泰致詞時提到，台灣已經全球供應鏈重要的一員，對產業需求不能忽視，未來提供持續安...

總統就職 工總：盼兩岸交流、勿摒除核能

總統賴清德正式上任，對於就職演說，工總表示，賴清德提出「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」及「布局全球，行銷全...

賴清德演說 張五岳：北京不會正面解讀，也不會兵兇戰危

針對賴清德總統520就職演說，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，賴總統談話凸顯兩岸政治互信不足，因此他預期，短期內...

馬英九基金會：賴清德就職演說「新兩國論」 帶頭違憲

賴清德總統今天宣誓就職並發表就職演說。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，賴總統演說中，直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人...

賴清德總統就職演說期許打擊癌症 洪子仁提出三大策略

今天520賴清德總統正式就任，並發表就職演說，於醫療政策方面，特別提到打擊癌症及確保健保永續經營，將讓國人活得長壽又健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。