賴清德演說 張五岳：北京不會正面解讀，也不會兵兇戰危

針對賴清德總統520就職演說，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，賴總統談話凸顯兩岸政治互信不足，因此他預期，短期內兩岸難以重啟協商及官方對話。北京方面雖然會做出批判性回應，但力度不會太大，也不至於會引發兩岸「兵兇戰危」。

張五岳表示，賴總統的520談話保持其一貫主張和立場，同時表達希望兩岸關係能夠穩步推進，確保和平發展。其重點在於，兩岸在政治上仍存在分歧的前提下，要如何重啟各式交流，包括觀光旅遊和青年學生交流。

但張五岳也認為，因政治互信不足，北京對賴這篇講話的解讀應該不會很正面。賴總統在一些較敏感的議題，已經做出較為圓融的表達，如重申蔡前總統的四個堅持。此外，在談到「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，也是本著中華民國憲法和憲法規定的國民主權概念。

他預期，針對賴總統講話，對岸的回應不至於如2016年般拉高到中台辦、國台辦兩辦負責人層級，只會到國台辦新聞局長的層級。「會有批判的回應，力度不會太大，層級不會太高，也不至於會引發兩岸兵兇戰危」。

張五岳強調，兩岸關係未來較值得關注的部分是在交流面。這包括兩部分，一是可操之在我的部分。預期賴總統一定會在近期宣布6月1日恢復台灣旅行社可以組團赴大陸，兩岸專業交流也會逐步恢復到疫前情況。另一部分是操之在對岸，像是如何加大兩岸民眾往來和交流。

對於下一階段兩岸交流，張五岳表示，兩岸要用心思考在沒有高度政治互信、無法啟動公權力直接對話下，雙方又要逐步恢復交流，那麼對於交流中衍生的問題，公權力如何做好配套？兩岸間一些「小兩會」，如航空小兩會、旅遊小兩會是不是能派上用場？

張五岳指出，520後，北京對台工作軟硬兩手理論上都將進一步加大。軟的一手就是開放人員觀光旅遊，可以觀察6月15日的海峽論壇是否加大軟的一手。

至於硬的一手，如懲罰對台軍售美企、軍事上對台展開灰色地帶脅迫，乃至於進一步加強對台法律和社會認知戰等等，預料也會加大，但兩岸關係風險仍然可控。原因在於，當前的美中關係大局、當前美台關係，以及北京希望推進兩岸融合發展，以及台灣立法院處於「朝小野大」局面等四大因素。