快訊

馬英九基金會：賴清德就職演說「新兩國論」 帶頭違憲

比墾丁還多人？到日本一地驚覺「像沒出國」 網點關鍵：窮人才去

賴清德和蔡英文就職典禮有何差？國宴首移台南 細節藏這些意義

賴清德演說 張五岳：北京不會正面解讀，也不會兵兇戰危

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
針對賴清德總統520就職演說，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，北京的解讀將不會很正面。記者陳正興／攝影
針對賴清德總統520就職演說，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，北京的解讀將不會很正面。記者陳正興／攝影

針對賴清德總統520就職演說，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，賴總統談話凸顯兩岸政治互信不足，因此他預期，短期內兩岸難以重啟協商及官方對話。北京方面雖然會做出批判性回應，但力度不會太大，也不至於會引發兩岸「兵兇戰危」。

張五岳表示，賴總統的520談話保持其一貫主張和立場，同時表達希望兩岸關係能夠穩步推進，確保和平發展。其重點在於，兩岸在政治上仍存在分歧的前提下，要如何重啟各式交流，包括觀光旅遊和青年學生交流。

但張五岳也認為，因政治互信不足，北京對賴這篇講話的解讀應該不會很正面。賴總統在一些較敏感的議題，已經做出較為圓融的表達，如重申蔡前總統的四個堅持。此外，在談到「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，也是本著中華民國憲法和憲法規定的國民主權概念。

他預期，針對賴總統講話，對岸的回應不至於如2016年般拉高到中台辦、國台辦兩辦負責人層級，只會到國台辦新聞局長的層級。「會有批判的回應，力度不會太大，層級不會太高，也不至於會引發兩岸兵兇戰危」。

張五岳強調，兩岸關係未來較值得關注的部分是在交流面。這包括兩部分，一是可操之在我的部分。預期賴總統一定會在近期宣布6月1日恢復台灣旅行社可以組團赴大陸，兩岸專業交流也會逐步恢復到疫前情況。另一部分是操之在對岸，像是如何加大兩岸民眾往來和交流。

對於下一階段兩岸交流，張五岳表示，兩岸要用心思考在沒有高度政治互信、無法啟動公權力直接對話下，雙方又要逐步恢復交流，那麼對於交流中衍生的問題，公權力如何做好配套？兩岸間一些「小兩會」，如航空小兩會、旅遊小兩會是不是能派上用場？

張五岳指出，520後，北京對台工作軟硬兩手理論上都將進一步加大。軟的一手就是開放人員觀光旅遊，可以觀察6月15日的海峽論壇是否加大軟的一手。

至於硬的一手，如懲罰對台軍售美企、軍事上對台展開灰色地帶脅迫，乃至於進一步加強對台法律和社會認知戰等等，預料也會加大，但兩岸關係風險仍然可控。原因在於，當前的美中關係大局、當前美台關係，以及北京希望推進兩岸融合發展，以及台灣立法院處於「朝小野大」局面等四大因素。

北京 張五岳 520

延伸閱讀

外交部感謝美國第一時間恭賀賴清德就職

馬英九基金會：賴清德就職演說「新兩國論」 帶頭違憲

賴清德總統就職演說期許打擊癌症 洪子仁提出三大策略

賴清德就職演說 賴正鎰：樂見這點 將「有助對話」

相關新聞

賴清德演說 張五岳：北京不會正面解讀，也不會兵兇戰危

針對賴清德總統520就職演說，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，賴總統談話凸顯兩岸政治互信不足，因此他預期，短期內...

分析：中國無視西方壓力 仍與俄羅斯堅定結盟

俄羅斯總統普亭日前訪中，美國紐約時報中文網今天報導，訪中期間普亭與中共領導人習近平這兩位專制領袖，展現團結一致對抗西方壓...

王毅：讚賞塔吉克斯坦堅持一中、反對台獨

大陸外交部長王毅當地時間19日在與塔吉克外長穆赫里丁會談後共同會見記者時稱，對於塔方在台灣問題上堅定支持中方立場，堅定恪...

伊朗總統墜機 陸外交部：將為救援提供必要協助

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）等人乘坐的直升機墜毀後，大陸外交部周一發表談話，表示將為伊方救援工作提供必要支...

賴清德就任 陸商務部宣布制裁3家對台軍售美國企業

新任總統賴清德20日正式就任後，大陸商務部隨即以對台軍售為由，宣布制裁「美國波音防務、空間與安全集團」、美國通用原子航空...

陸高鐵票價大漲最高40％ 「中國驕傲」戳破拉經濟幻象？

高鐵無疑是中國人的驕傲以及中國進步的象徵。中國大陸高鐵運營里程目前已達到4.5萬公里，遙遙領先各國。中國國家鐵路集團有限公司（簡稱「國鐵集團」）指出，中國不僅已建成世界規模最大的高鐵網，在建規模也居世界之冠，高鐵成為中國當之無愧的「國家名片」。 然而，近期票價調漲的新聞，為何會被認為戳破了中國高鐵的神話，甚至是中國經濟的神話？聯合報數位版為讀者解析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。