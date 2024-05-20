整理包／520總統就職典禮5大亮點！賴提「台灣」84次、熱門關鍵字、演說重點、活動流程一次看

賴清德、蕭美琴今天就任中華民國第16任總統、副總統，就職演說中表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。《聯合新聞網》整理了就職演說重點、典禮環節、場邊亮點、活動流程讓讀者一次看完。

賴清德今天在就職演說中提及了台灣84次、中華民國9次、中華民國台灣3次、中華民國憲法1次。

對於兩岸說法，中華民國和中國人民共和國互不隸屬，呼籲中國停止對台灣文武恐嚇，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，以對話取代對抗，一起追求和平共榮。

新政府將秉持四個堅持，不卑不亢，維持現狀。

就2024年與2016年總統就職演說差異來看，賴清德總統提到「台灣」的次數是前總統蔡英文的2倍，高達84次，另外，「中華民國」提到9次，「中國」提到7次，「兩岸」的部分只有提到2次，比起蔡英文的14次少了許多。

雷虎小組表演

第16任總統副總統就職典禮上午舉行，賴清德總統進行就職演說後，由5架F-16V戰機、5架IDF經國戰機、5架幻象2000-5戰機，以及象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，依序組成5機編隊，由北向南飛越總統府前向元首致敬。

第16任總統副總統就職典禮上午舉行，最後則由空軍雷虎小組同時間以大雁隊形衝場，並施放代表青天白日滿地紅的藍白紅3色勝利彩煙，為活動畫下句點。記者蘇健忠／攝影 第16任總統副總統就職典禮上午舉行，最後則由空軍雷虎小組同時間以大雁隊形衝場，並施放代表青天白日滿地紅的藍白紅3色勝利彩煙，為活動畫下句點。記者蘇健忠／攝影

花蓮學童、中職傳奇球星領唱

今年國歌領唱人為甫遭受震災的花蓮縣西寶國小學生，以及中職傳奇球星陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉，領唱團體另包括國立實驗合唱團、國立台北教育大學音樂系學生等，賴清德也開口合唱。

今年國歌領唱人為甫遭受震災的花蓮縣西寶國小學生，以及中職傳奇球星陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉。記者陳正興／攝影

中華民國第16任總統副總統就職典禮今天舉行，賴清德總統（左）與副總統蕭美琴（右）在就職慶祝大會與合唱團一同大合唱載歌載舞。記者林伯東／攝影

慶祝表演節目

慶祝表演以「共織台灣、民主前行」主軸，依序進行「祈求吉慶，歡喜台灣」、「青春共奏，活力台灣」、「舞舞生風，自由台灣」、「和平幸福，堅韌台灣」、「族群共饒，嘻哈台灣」、「經典傳頌，延聲台灣」、「土地之愛，唱響台灣」、「世代攏好，共築台灣」、「勇敢前行，自信台灣」等共9段落演出，體現台灣尊重多元的包容力、展現文化藝術創造力。

第16任總統副總統就職典禮今天舉行，上午在總統府前進行慶祝大會開場表演，國立體育大學帶來《青春共奏 活力台灣》。記者林伯東／攝影

第16任總統副總統就職典禮今天舉行，上午在總統府前進行開場表演，國軍樂儀隊進行演出。記者林伯東／攝影

主視覺設計

520就職典禮的主視覺設計，以「共同交織出台灣的形狀」為理念核心，使用設計中最基本的線段造型元素，以四種顏色線段分別代表自由、民主、自信、友善，也象徵在台灣這片自由土地上，透過各族群、世代、百工百業共同編織出民主的篇章。視覺構成結合台灣四極點創造出台灣地理形狀。此外，正副總統的肖像設計亦是延續了主設計核心元素，以彩色線段延伸而成。

設計師顏伯駿介紹，這次主視覺用了俐落簡約的圖像，以四個亮麗色帶，象徵自由、民主、自信、友善。聯合報系資料照／記者蔡晉宇攝影

就職五寶為正副總統肖像及貓狗派徽章、毛巾、包裝水、兩用漁夫帽，還有祈福小神衣，並準備有主視覺設計的提袋，方便提用。

就職五寶。圖／取自中華文化總會

女裝首次褲裝呈現

首度以褲裝形式呈現禮賓服女裝，期望藉由女性褲裝所呈現的俐落感，而上衣採微高領形式，加入鏤空領口與圓弧肩線巧思，而考量禮賓人員走動與引導等需求，布料選擇也採全透氣材質，讓學生即使在五月也能相當舒適。

第16任總統副總統就職典禮首度以褲裝形式呈現禮賓服女裝，並上衣採微高領形式，加入簍空領口與圓弧肩線巧思，布料選擇也採全透氣材質。聯合報系資料照

就職國宴

國宴選在台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦，菜色以「好料大員，有料台灣」為主題，展現出台灣五大族群（閩南、客家、外省、原住民、新住民）的風味與文化脈絡交織、貫穿前後，結合台灣22縣市豐美物產，呈現台灣多元及豐富飲食文化，更有獨特與傳承的寓意，要讓世界看見台灣 。

2024正副總統就職國宴選定位於台南的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，國宴菜色總共有八道，展現親民特色。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

08:45第15任總統與友邦元首等外賓握別

09:00中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮

09:15第16任總統伉儷及副總統陪送第15任總統離府

09:20新任及卸任總統向群眾致意

09:25賴總統簽署行政院長暨總統府、國家安全會議秘書長任命令

09:30賴總統主持行政院長暨總統府、國家安全會議秘書長宣誓典禮

09:40賴總統主持行政院副院長暨行政院、考試院各部會首長及國史館館長宣誓典禮

09:55正副總統接受外賓致賀

10:32蕭副總統主持總統府及國家安全會議秘書長交接

10:55賴總統及蕭副總統出席第16任總統副總統就職慶祝大會

10:55國軍禮砲/唱國歌

10:58總統就職演說

11:23空中分列式-向元首致敬

11:24大合唱

11:30雷虎小組衝場

12:00總統午宴「第16任總統副總統就職典禮日本國會議員慶賀團」

13:30賴總統接見「日本台灣交流協會理事長谷崎泰明」

14:00賴總統接見「美國出席我第16任總統副總統就職典禮特使團」

14:30賴總統接見「日本財團會長笹川陽平乙行」

14:50賴總統接見「日本前首相夫人安倍昭惠女士」

15:10賴總統接見加拿大國會「我國正副總統就職慶賀團」

13:00卸任、新任行政院長交接（蕭美琴監交）

18:30第16任總統賴清德出席第16任總統副總統就職國宴

2024正副總統就職國宴開的桌數再增加，預計達100桌。圖為主場地，在福爾摩沙遊艇酒店的國際宴會廳。圖／翻攝福爾摩沙遊艇酒店官網

商品推薦