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蔡英文揮別總統府 為賴總統蕭美琴加油

中央社／ 台北20日電
第15任總統蔡英文（中）20日正式卸任，她離開總統府前，與總統賴清德（中右）、副總統蕭美琴（中左）等人話別。中央社
第15任總統蔡英文（中）20日正式卸任，她離開總統府前，與總統賴清德（中右）、副總統蕭美琴（中左）等人話別。中央社

前總統蔡英文今天在總統賴清德伉儷、副總統蕭美琴陪同下，走出總統府，搭車離去前，蔡英文向賴總統、蕭副總統說「加油」，她也向一旁的賴總統夫人吳玫如說，「妳會比較辛苦」，隨後搭車離開總統府。

賴總統、蕭副總統上午9時在總統府完成宣誓，正式就任第16任總統、副總統；賴總統兒子也現身宣誓就職會場，非常低調。

宣誓就職典禮結束，總統府內人員列隊歡送蔡英文，會場播放蔡英文過去8年總統任內對台灣的付出，場面溫馨、感人。

蔡英文與賴總統、蕭副總統一同步出總統府，走到就職慶祝大會的看台，向群眾揮手致意，蕭副總統難過不捨流淚，且用手拭淚，蔡英文則微笑上前與蕭副總統握手致意。

隨後賴總統與夫人吳玫如、蕭副總統陪同蔡英文走回總統府正門口，蔡英文分別與賴總統與蕭副總統握手，要兩人加油，她與吳玫如握手時說，「妳會比較辛苦」。

蔡總統向大家說了兩聲加油後，坐上座車搖下車窗揮手道別，離開熟悉的8年車道，正式結束蔡英文8年總統任期。

吳玫如 總統府 蔡英文

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