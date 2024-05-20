快訊

馬英九基金會：賴清德就職演說「新兩國論」 帶頭違憲

比墾丁還多人？到日本一地驚覺「像沒出國」 網點關鍵：窮人才去

賴清德和蔡英文就職典禮有何差？國宴首移台南 細節藏這些意義

就職慶祝大會尾聲 賴總統與蕭副總統合唱展親民作風

中央社／ 台北20日電
中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會20日在總統府前廣場舉行，副總統蕭美琴（前右）在大合唱時向民眾及表演團體比愛心。中央社
中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會20日在總統府前廣場舉行，副總統蕭美琴（前右）在大合唱時向民眾及表演團體比愛心。中央社

第16任總統、副總統就職慶祝大會今天上午舉行，總統賴清德、副總統蕭美琴在大會尾聲的大合唱「彩虹」、「再出發」兩首歌曲，一起合唱且拍手打節拍，並配合歌詞擺動肢體、跳舞，展現親民作風。

第16任總統、副總統就職慶祝大會今天上午在總統府府前廣場舉行，賴總統於上午11時38分完成就職演說，空軍3型主力戰機與勇鷹高教機於11時41分，各以5機編隊實施空中分列式，在場群眾向空軍健兒熱情揮手、叫好。

慶祝大會最後階段，由布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團與苗栗縣建國國小合唱團，領場「彩虹」、「再出發」兩首曲目，並邀請賴總統、蕭副總統以及今天所有的表演團體一同合唱。

賴總統、蕭副總統在「彩虹」前奏開始時，不斷地向台下群眾揮手致意，歌詞開始時，兩人跟著一同合唱，但兩人肢體動作還略顯拘謹，小幅度地向左右搖擺，並在歌曲後段開始跟著拍手打節拍。

同時間，凱達格蘭大道也由東向西，在凱道的觀眾席上方張起紅、黃、綠、藍4個亮麗彩帶，直達總統府前的主舞台前方，這4個顏色是本次就職慶祝大會的主視覺設計，象徵自由、民主、自信、友善，交織出台灣形狀與意象。

當「再出發」歌曲響起時，賴總統開始將雙手舉高隨著歌曲節奏搖曳，蕭副總統除了雙手拍手打節拍外，也將雙手舉於胸前搖擺，剛歌曲進行到「再出發，再出發吧，你是阮ㄟ第一名」，賴總統與蕭副總統開始做出奔跑的姿態，並且持續搖曳身體，歌曲過程中也不斷配合歌詞做出「再出發」的奔跑姿態以及歌詞中「跳恰恰」的動作。

空軍雷虎小組的5架AT-3教練機於11時48分壓軸登場，自總統府後方同樣以大雁隊形，由西向東飛越總統府上方，施放藍、白、紅3色彩煙，場面壯觀並為總統、副總統就職慶祝大會畫下圓滿句點。

賴總統、副總統在雷虎小組衝場結束，合唱歌曲停止後，仍稍留舞台片刻，並一同雙手將頭擺在頭上比出愛心姿勢，以及揮手向台下群眾致意，最後2人偕總統夫人吳玫如一同揮手向群眾道別，於11時51分左右返回總統府內。

第16任總統副總統就職典禮20日登場，表演團體在典禮最後階段帶來「彩虹」、「再出發」兩首曲目，總統賴清德（前中）、副總統蕭美琴（前右）一同合唱。中央社
第16任總統副總統就職典禮20日登場，表演團體在典禮最後階段帶來「彩虹」、「再出發」兩首曲目，總統賴清德（前中）、副總統蕭美琴（前右）一同合唱。中央社

空軍 總統府 舞台

延伸閱讀

第16任總統副總統就職典禮 雷虎小組彩煙衝場

賴清德總統今就職 張麗善：要當全民而不是民進黨的總統

賴總統正式就職 蔡英文：會繼續用不同角色為台灣打拚

華郵：美按慣例對賴總統就職演說做過諮詢 專家料兩岸不會公開對抗

相關新聞

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

賴清德今天就任中華民國第16任總統，他在就職演說中表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。

新閣揆卓榮泰上任 重申非核家園仍是目標

行政院20日舉辦新舊內閣交接典禮，院長卓榮泰致詞時提到，台灣已經全球供應鏈重要的一員，對產業需求不能忽視，未來提供持續安...

總統就職 工總：盼兩岸交流、勿摒除核能

總統賴清德正式上任，對於就職演說，工總表示，賴清德提出「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」及「布局全球，行銷全...

賴清德演說 張五岳：北京不會正面解讀，也不會兵兇戰危

針對賴清德總統520就職演說，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，賴總統談話凸顯兩岸政治互信不足，因此他預期，短期內...

馬英九基金會：賴清德就職演說「新兩國論」 帶頭違憲

賴清德總統今天宣誓就職並發表就職演說。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，賴總統演說中，直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人...

賴清德總統就職演說期許打擊癌症 洪子仁提出三大策略

今天520賴清德總統正式就任，並發表就職演說，於醫療政策方面，特別提到打擊癌症及確保健保永續經營，將讓國人活得長壽又健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。