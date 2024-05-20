賴總統拚施政有感 學者建議強化經濟果實分配

總統賴清德今天正式就職，如何帶領新內閣展開有感施政、開創新局，受各界矚目。台經院院長張建一認為，台灣經濟成長動能持續，但如何讓經濟果實更合理分配，並對於民眾最關切的物價、高房價議題提高執行效率、加強溝通，將是新政府課題。

總統副總統就職典禮今天舉行，「行動創新AI內閣」也正式啟動，展開施政新氣象，外界對新執政團隊抱有高度期待。

回顧民進黨過去執政8年成果，擔任賴總統「國家希望工程」國政智囊團成員之一的張建一指出，政府推動五加二創新產業及系列改革，引領產業轉型，儘管國際環境局勢動盪，美中貿易戰使得台商回流、COVID-19疫情則帶來數位商機大爆發，台灣得以逆勢突圍，在國際大放異彩，並奠定在全球供應鏈的重要性，台灣經濟成長模式變得更有韌性，今年經濟成長率也維持在3%之上。

不過張建一指出，蔡政府在總體經濟交出漂亮的成績單，經濟成長率多高於全球平均，且人均GDP超越3萬美元，但接下來，更細緻處理民生議題，合理分配經濟果實、讓人民有感，是新政府必須要做的事。

這幾年台灣籠罩在通膨陰影之下，物價持續上漲，甚至吃掉薪水增幅，導致實質薪資落入負成長，在此同時，房價還是居高不墜，更加深年輕人的無力感，年輕群體流行起「躺平」一詞，意味年輕人不再追求理想或付出太多努力，只想要心如止水、安穩度日。

「年輕人是國家未來的希望」，張建一強調，低薪、高房價的議題不只是經濟面，更是社會問題，現在年輕人不見得買不起房，但房價過高，若要咬牙買房，幾乎等同於資產all in，背負沉重房貸後，手邊只剩一點點錢，難以提升生活品質，遑論結婚生子、追求遠大抱負。

張建一認為，蔡政府過去推動社會住宅，方向正確，不過速度還是太慢，量也不夠；現在社會住宅居住期限最長6年，但以北歐國家為例，年輕人可以住到結婚生子、由小換大，應該要以此為目標，滿足國人居住的剛性需求。

張建一表示，吃、住是民眾的基本需求，所以穩物價、保障居住權是重中之重，雖然物價會受外在環境情勢影響而有變動，但提高薪資水準，讓實質薪資保有動能，應是政府施政重點。

除了民生議題，外界緊盯賴清德的能源政策，是否會將核電列入選項。近日和碩董事長童子賢拋出核二、核三廠延役等主張，加上工商業持續呼籲能源穩定供應，再次炒熱能源議題，部分國民黨立委則提出要修核子反應器設施管制法，盼能替核電廠延役解套。

張建一認為，就減碳的角度來看，核能確實是乾淨能源，但「有核廢料，還算乾淨嗎？」

台灣為了核能議題爭吵不休，2021年底，重啟核四公投案未通過，但過了幾年，國際環境改變，全球多國相繼宣示朝2050年淨零碳排的目標邁進，加上歐盟開啟開徵碳關稅的第一槍，均讓各國政府更審慎思考能源政策的走向。

張建一表示，能源政策是否要重新納入核能，不是不能討論，但應該要完整說明時空環境的差異，如國際間對於減碳的要求，而且核能、核廢料要一併探討，以及其他國家處理核廢料的方式，台灣是否能適用，各種資料併陳，才能理性討論。

520新任總統副總統就職，民進黨將展開第三個連續任期，同時面臨國會不過半的困境。張建一認為，賴清德新內閣團隊的首長人選充滿亮點，但接下來進入立法院與國會溝通，挑戰才要開始，期許行政團隊更有耐心溝通，在野黨則理性監督不帶有意識形態，也期盼政府執行政策要多些溫度、多點感性，大家齊心協力，讓國家往更好的方向前進。