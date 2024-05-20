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台灣總統就職 微博封鎖賴清德、蔡英文話題

中央社／ 上海20日電

正副總統賴清德、蕭美琴今天宣誓就職，中國社群平台微博封鎖以「#賴清德」和「#蔡英文」為標籤的話題，但搜尋「賴清德」仍能看到，極少數中共允許的媒體帳號所發布的內容。

以「#賴清德」在微博上搜尋，會出現「根據相關法規和政策，該話題內容未予顯示」，只列出搜索詞結果。搜尋「#蔡英文」也是一樣。

在微博上實測，搜尋「賴清德」會看到「今日俄羅斯」旗下媒體發布有關賴清德今天就職典禮的新聞，文中稱「台海陸空三軍警戒」，並附上中國國台辦對兩岸統一立場的說明。

其他的搜尋結果，還有央視頻道CCTV4昨天發出的短評等，內容稱「#只有認同兩岸同屬中華民族是賴清德的通關密碼#」。

另一個社群平台微信上，一些群組裡以賴清德的英文拼音和「就職演說」等詞表達對相關新聞的好奇，以避開審查。至於能公開搜尋的影音和文章，則幾乎都是昨天以前對賴清德的質疑、批評和負面宣傳。

社群 蔡英文 賴清德

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