卸任後首發文 蔡英文：用不同角色為台灣打拚
前總統蔡英文今天離開工作了8年的總統府，卸任總統後，第一篇臉書發文表示，祝福並相信總統賴清德與副總統蕭美琴會繼續帶領台灣大步向前；並說，自己未來會在不同的位置、用不同的角色，為台灣打拚。
賴清德、蕭美琴上午9時在總統府完成宣誓，正式就任第16任總統、副總統，總統府內工作人員列隊歡送蔡英文，會場播放蔡英文過去8年總統任內對台灣的付出，場面溫馨、感人。
隨後蔡英文與賴總統、蕭副總統一同步出總統府，走到就職大會的看台，蕭副總統難過不捨到流淚，且用手拭淚，蔡英文則微笑走上前與她握手致意。
蔡英文離開總統府後，中午在臉書發文，她說，今天是總統賴清德、副總統蕭美琴正式就職的日子，她要祝福兩位新任總統、副總統一切順利，相信他們將會繼續帶領台灣大步向前，為國家帶來更多的進步和發展。台灣，必將更加耀眼。
蔡英文說，她也卸下了總統的職位，謝謝台灣人民8年來的相伴與支持，她會繼續在不同的位置、用不同的角色，為台灣打拚。
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