520就職 賴清德與花蓮學童、中職傳奇球星唱國歌
總統賴清德今天宣誓就職，他上午11時步出總統府參加慶祝大會。在國軍21響禮炮儀式後，由花蓮學童、職棒球星領唱國歌，賴清德也開口合唱，搭配軍方以直升機吊掛巨幅國旗飛過會場，見證民主時刻。
賴總統與副總統蕭美琴今天上午9時在總統府內宣誓就職，成為中華民國第16任總統、副總統。府內典禮結束後，賴總統與蕭副總統上午11時步出總統府，出席在總統府前舉行的慶祝大會。
今年國歌領唱人為甫遭受震災的花蓮縣西寶國小學生，以及中職傳奇球星陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉，領唱團體另包括國立實驗合唱團、國立台北教育大學音樂系學生等。
對於外界關注是否唱國歌的議題，賴清德2017年擔任行政院長時曾在立法院表示，他在台南市長任內都會在國慶與元旦舉行升旗典禮，唱完整的國歌對他沒有問題。
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