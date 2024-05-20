賴清德正式就任 對中喊話：尊重台灣人選擇

台灣新總統賴清德在週一（5月20日）的總統就職演說中，主張兩岸未來對世界局勢有決定性影響，稱台灣為「和平的舵手」，而他未來將延續蔡英文的「四個堅持」，維持兩岸現狀。

賴清德在演說中向北京喊話：「我也要呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼……我始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。」

賴清德表示：「我希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作。」他也呼籲中國可從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，與台灣一同追求和平共榮。

北京怎麼反應？

與此同時，中國商務部週一上午發出公告，以「參與對台軍售」為由，把多家美國企業列入「不可靠實體清單」，其中包含美國波音防務、空間與安全集團、通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司。

此外，據法新社報導，中國社群媒體平台微博週一封鎖「賴清德」標籤；DW實際在該平台上搜尋 #賴清德 也顯示，「根據相關法律法規和政策，該話題內容尚未顯示」。

台灣國防部20日發布公告，截至週一清晨6點為止，過去24小時內共偵獲6架中國戰機在台海附近活動，且全數逾越台灣海峽中線。

就職典禮前，美中關係學者宋文笛向DW表示，北京主要還是會維持「底線思維」，「重申體現一中原則的九二共識乃兩岸關係的定海神針，是無可迴避亦不容模糊的必答題」，並對於賴清德政府「化整為零」、或者有條件式歡迎兩岸對話的態度表達抗議。

宋文笛提及，對於北京而言，「武嚇是進可擴張軍事操作空間、退可傳遞政治訊息的一石二鳥的兩用法寶」；中國也可能採用「選擇性的經濟制裁」，包含技術性暫停個別商品的交易，而且在「停止和再啟之間，隨時可以彈性調整」。

北京過去多次批評賴清德的「台獨」色彩；對此，宋文笛分析，賴清德的政治背景對於兩岸對話，「既是負債，也大可以是資產」。

宋文笛表示，「賴清德作為民進黨領袖，尤其是深綠所信賴的長年黨員，在兩岸談判上其實持有特別大的開闔空間。一樣是對北京做出伸出橄欖枝的動作，其他領袖做，或許會被不信任北京的綠營支持者懷疑是在『賣台』，然而若是賴做，則更容易被信任賴是在『下一盤大棋』。」不過他也指出，問題在於「北京是否願意認真心將兩岸談判視為優先待辦事項」。

華府智庫Silverado Policy Accelerator主席阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）日前向DW表示，在總統就職典禮後，北京有可能對台灣施加更大的壓力，包含進一步出動軍機進入台灣防空識別區，甚至不排除可能透過發射飛彈來表達不滿。

對於賴清德就任之後將如何與中國和美國互動，阿爾佩洛維奇認為：「現在最重要的是阻止中國試圖實際入侵台灣。 台灣和美國需要做很多事情來加強對這種前景的威懾。這包括加倍投入反艦飛彈、無人機和水雷，讓中國的入侵艦隊難以穿越台灣海峽。」

不過阿爾佩洛維奇也提及，對於賴清德來說，就職之後首先將面臨的考驗將是國內政治，以及如何駕馭由兩大在野黨國民黨及民眾黨控制的立法機構，以確保他的國防優先事項，特別是「不對稱作戰」國防理論得到立法機關的全面實施和資助。

民進黨立委沈伯洋接受德新社採訪時則提及中國駭客威脅，他認為針對賴清德的偽造影片有可能在他就任幾天後出現，「我認為我們應該加強網路安全，因為來自中國的駭客非常強大」，並表示台灣必須保護資訊空間，確保中國的認知作戰內容不在台灣進一步傳播。

2022年，時任美國眾議院議長佩洛西訪台期間，台灣境內有大量電子看板遭到駭客入侵，顯示反對佩洛西訪台的訊息；中國解放軍則在台灣周圍實施大規模軍演。

本月初，台灣國安局長蔡明彥受訪時被問及，解放軍是否會在總統就職典禮後進行「圍台軍演」？他表示，當前中方對台的施壓策略仍採「和戰兩手」，施惠及施壓並行，且配合各種「灰色地帶」的操作及認知作戰，企圖影響賴清德政府未來的兩岸政策走向。

不過他也提及，6月至11月是解放軍例行軍演的季節，中方是否會藉由軍演對台進一步施壓，是國安局關注的重點。

各國外賓出席台灣總統就職典禮

根據台灣外交部資訊，參與就職典禮及相關活動的外賓共有51團、508人，包含元首團8團、副元首團、外長團各1團及2組特使團。其中史瓦帝尼、馬紹爾群島、帛琉、貝裡斯、聖露西亞、聖文森、吐瓦魯等台灣邦交國均由國家元首出席；聖克裡斯多福及尼維斯則由副總理代表。

值得注意的是，台灣中南美洲邦交國瓜地馬拉此次由外交部長馬丁涅茲代表出席；總統阿雷瓦洛未親自參加。早前瓜地馬拉總統府就曾表示，總統阿雷瓦洛考慮拒絕出席台灣總統就職典禮。

中國外交部發言人回應，希望並相信瓜地馬拉當局「會盡快做出順應國際大事和歷史潮流、符合人民利益的正確選擇」。台灣駐瓜地馬拉大使曹立傑則稱，阿雷巴洛已經向台灣承諾與保證，未來4年將堅定支持台灣。

另外，美國、歐洲議會友台小組議員、日本、英國、澳洲等非台灣邦交國也派代表出席典禮；德國議會也有不同黨派議員到台灣參加。美國前國務卿龐佩奧以個人身分出席。

美國國務卿布林肯透過聲明祝賀賴清德就任，稱美國期待與賴清德及台灣政界一同促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。

德國聯邦議院議員舍弗勒（Frank Schäffler）19日晚間出席台灣外交部歡迎酒會，並向德國廣播電台（DLF）表示，他們到台灣是希望表現出「團結」，稱台灣在外交政策方面也承受了相當大的壓力，「表現出團結對我們來說非常重要」。

舍弗勒表示德國必須支持台灣；儘管最終為台灣提供軍事和安全保障的是美國，但德國「也可以做出我們的貢獻」。他認為，台灣與西方站在同一陣線。

舍弗勒也指出，德國外長貝爾博克宣布德國軍艦將穿越台海，此事是重要訊號；但每當討論到哪些台灣政治人物可以進入德國時，德國政府卻對北京有諸多考量，「我認為這是完全錯誤的」。他認為，德國不能被中國或是台灣勒索威脅，而必須對雙邊抱持開放的態度。

德國聯邦議院議員布德（Katrin Budde）則說，台灣經常因「一中政策」遭到邊緣化或被排除在外，「我認為議員，尤其是來自我們德國這樣的自由民主國家，就需要更加勇敢並發揮領導作用。」

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