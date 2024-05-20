賴清德總統今就職 張麗善：要當全民而不是民進黨的總統
賴清德總統、副總統蕭美琴今天就職並針對兩岸關係、國會現況等發表就職演說，國民黨雲林縣長張麗善表示，在520之前，並沒有看到賴總統與其他政黨溝通，希望他能夠秉持總統的高度，「成為全民的總統，而不是民進黨的總統」。
張麗善表示，針對賴總統在就職典禮所說，希望賴政府能尋求馬英九時代的狀態，無論是兩岸旅遊或是學生的交流都能夠教學相長，有更多交流，她樂觀其成。
賴總統在就職演說談及國會三黨不過半，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突。
張麗善對此表示，執政黨應能夠聽取多方民意的代表所發表的意見，才能促進和諧，新任總統應該要站在中立的立場聽取民意。
張麗善說，520之前，並沒有看到新任總統與其他政黨溝通，也沒有聽到他們願意傾聽各政黨不同的聲音。
520之後，新總統上任，她希望賴總統能夠秉持著總統的高度，全心全意地為全台灣和全國人民的最大福祉服務，「要當全民的總統，不是民進黨的總統」。
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