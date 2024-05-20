520就職演說／推動國家希望工程 賴清德點名低薪、治安、供電等問題

賴清德總統20日宣誓就職，他在總統演說時，允諾未來推動「國家希望工程」、以四個方向前行，擴大社會投資之下，建立一個有愛和道德勇氣的台灣社會，他更點名包括低薪、治安、供電、勞保財務、交通安全、長照、缺工等問題；以2個期許、3個未來，打造安居樂業的台灣。

賴清德表示，經濟發展的果實，應該為全民所共享，未來，在推動「國家希望工程」、擴大社會投資之下，想要建立一個有愛和道德勇氣的台灣社會，讓年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以擁有幸福，弱勢者可以得到照顧，讓每一個人在人生的每一個階段，都能夠獲得政府的支持。

他許下四個未來內政方向，包括幼托、長照、社會住宅等服務，要延續擴大；物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善；食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障，要持續強化；教育、司法、轉型正義等改革工作，也都要繼續做下去！

「我也了解國人對生活的煩惱和期待，凡是各位關心的議題、社會需要的改革，政府都會積極以對，全力以赴。」賴清德點名低薪、治安、供電、勞保財務、交通安全、長照、缺工等問題。他說，大家希望收入更高，我會推動產業升級，創造更好的薪資環境；大家期待治安更好，會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙；大家需要供電穩定，會推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性。

大家關心勞保財務，我要再次強調，只要政府在，勞保絕對不會倒；大家重視交通安全，我會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名；大家期待政府能夠幫助家庭照顧者減輕負擔，以及協助產業改善缺工的困境，這些問題，我都會積極解決。

向前展望，賴清德也有二個期許與三個未來。期待一個更強韌的台灣，可以妥善因應傳染病、天災地變等各類型災害，以及加速都市更新，解決危老建築的問題；期待一個更健康的台灣，我期許自己發揮醫師專業，集結各界的力量，打擊癌症，以及成立「體育暨運動發展部」，推展全民運動，並且確保健保永續經營，讓國人活得長壽又健康。

他說，未來的台灣，要保有多樣性的生態環境，多元族群的文化，以實踐環境永續、文化永續，讓國家更美好；未來的台灣，會有更多元發展的創新經濟，會有更普及的數位科技應用，會有更好的競爭力和雙語力，會有更強大的公共支持服務體系，也會有更尊重性別平等的環境，讓每一位國民的權利受到保障；未來的台灣，更要讓每一個縣市，依據特色發展，推動地方創生產業，落實「均衡台灣」的目標，處處可以安居，人人可以樂業！