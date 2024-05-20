520就職演說／賴總統籲對岸正視我國政權 盡快重啟雙邊對等觀光

第16任總統就職典禮20日登場，賴總統演說時提到，希望中國大陸正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊。

賴總統先是提到自己今天以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第十六任總統，他將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。

賴總統說，1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民。2024年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期，台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。

賴總統提到，民主、和平、繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結。台灣是「世界民主鏈」的亮點，民主台灣的光榮時代已經來臨。台灣自從總統直選以來，已經成為全球最蓬勃發展的民主國家之一。將持續提升人權，向世界展現民主自由的價值。

賴總統說，對內會用人唯才，清廉勤政，並落實民主治理，建立開放政府，以「公開透明」、「人民作主」的精神，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動十八歲公民權，共同實踐國家的願景。

對外，賴總統則表示，將持續與民主國家，形成民主共同體，彼此交流各領域的發展經驗，一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰，讓台灣成為民主世界的MVP。

另外，賴總統提到，和平無價，戰爭沒有贏家。明年，第二次世界大戰結束滿八十年，台灣和各國都一樣，走過戰後艱辛的復興道路，才有今天的發展成果，沒有人願意讓戰爭摧毀這一切。如今，俄烏戰爭和以哈戰爭，持續衝擊全世界，中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰。

他強調，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展。早在1921年，蔣渭水先生就指出，台灣是「世界和平第一關的守衛」，在2024年的今天，台灣的角色更加重要。國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

賴總統說，為了因應當前複雜的國際情勢，世界各國已經展開積極的合作，來維持區域的和平穩定，在上個月，美國也完成了「印太安全補充撥款法案」的立法，將提供印太區域額外安全援助，支持台海的和平穩定。

賴總統也感謝世界各國對台灣的重視和支持，同時也要向世界宣告：民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標。

賴總統說，對於兩岸未來，對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。他更呼籲中國大陸，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

台灣人民熱愛和平，與人為善，賴清得說，他始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。

因此，希望中國大陸正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

台灣人有追求和平的理想，但不能有幻想。在中國大陸尚未放棄武力犯台之下，國人應該了解，即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。

面對來自中國大陸的各種威脅滲透，台灣必須展現守護國家的決心，提升全民保家衛國的意識，健全國安法制，並且積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。