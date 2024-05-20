快訊

賴清德520就職演說嚇到觀光股 這兩檔個股從大漲到跌停

伊朗總統確認墜機身亡 政治強硬派代表的意外之死？

外送巨頭全球大亂鬥 在地蝦米力抗大鯨魚有關鍵優勢

520總統就職慶祝大會表演 紙風車劇團雨馬吸睛

中央社／ 台北20日電
中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會20日在總統府前廣場舉行，紙風車劇團出動「雨馬」道具，並以3首客家曲目與來自花蓮、台北、新北、苗栗、高雄、屏東等地客家團體一同演出，為典禮帶來祝福。中央社
中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會20日在總統府前廣場舉行，紙風車劇團出動「雨馬」道具，並以3首客家曲目與來自花蓮、台北、新北、苗栗、高雄、屏東等地客家團體一同演出，為典禮帶來祝福。中央社

第16任總統、副總統就職慶祝大會今天上午在總統府前廣場舉行，大會以「共織台灣，民主前行」為主軸，進行9大段落精彩表演節目，傳達台灣人民追求幸福和自由的信念，紙風車劇團出動「雨馬」道具備受群眾矚目。

7噸重的藍色「雨馬」日前已在總統府前的寶慶路上組裝完畢，這幾天路過的民眾都忍不住多瞧兩眼，今天進入總統府前廣場參加大會的觀眾，也紛紛討論雨馬在就職慶祝大會的用途。

就職慶祝大會的表演節目以「共織台灣，民主前行」為主軸，9個段落的節目傳達台灣人民追求幸福和自由的信念，體現台灣社會尊重多元的包容力，以及展現文化藝術的創造力。

由於9大段落的精彩表演節目長達1個多小時，在總統府前廣場的群眾偶有離開座位，與一同來觀禮的親朋好友以總統府當背景合影，或是到懷寧街拍攝準備施放21響禮砲就緒的陸軍禮砲連。

當國軍聯合樂儀隊操演結束後，總統就職慶祝大會表演節目在9時40分，由國立台灣戲曲學院、台灣特技團、九天民俗技藝團開場，透過歌仔戲、客家戲及狀元調，並在磅礡鼓聲中堆疊高難度的4層人塔，以「祈求吉慶，歡喜台灣」為主題演出。

隨後由建中樂旗隊、國立體育大學的舞龍隊、棒球隊、原民舞蹈隊等超過150名學生，以勇敢探索與面對挑戰的精神，共同譜出驕傲的青春樂章「青春共奏，活力台灣」。

TBC舞團結合popping機械舞、hiphop街舞，以及2024巴黎奧運正式列為競賽項目的霹靂舞，透過身體的極限律動，演出「舞舞生風，自由台灣」。

接續是紙風車劇團出動7噸重的藍色「雨馬」，噴發白色煙霧，搭配3首客家曲目「可愛客家話」、「夢想發泵」及「母親之歌」，並邀請來自花蓮、台北、新北、苗栗、高雄、屏東等地客家團體，逾200人表演團隊演出「和平幸福，堅韌台灣」，象徵台灣人對和平的堅持、對幸福的守護。

「族群共饒，嘻哈台灣」由客家歌手王鍾惟（Vuize）及台語歌手KE柯蕭，以客語和台語共同演出。「經典傳頌，延聲台灣」是由台灣節慶合唱團以阿卡貝拉與四部合聲交織的方式演唱。

接著是金曲獎得主Ilid Kaolo（以莉高露）及闖劇場的舞者共同演繹經典歌曲「土地之愛，唱響台灣」；歌手周自從以及莊敬高級工業家事職業學校的「世代攏好，共築台灣」。

最後壓軸表演，則由滅火器樂團、哈管幫攜手演出「勇敢前行，自信台灣」，盼以爆發力歌聲穿透各個世代，獻給這座島嶼上每一位努力打拚的無名英雄。

第16任總統、副總統就職慶祝大會今天上午在總統府前廣場舉行，大會以「共織台灣，民主前行」為主軸，進行9大段落精彩表演節目，傳達台灣人民追求幸福和自由的信念，紙風車劇團出動「雨馬」道具備受群眾矚目。中央社
第16任總統、副總統就職慶祝大會今天上午在總統府前廣場舉行，大會以「共織台灣，民主前行」為主軸，進行9大段落精彩表演節目，傳達台灣人民追求幸福和自由的信念，紙風車劇團出動「雨馬」道具備受群眾矚目。中央社

客家話 總統府

延伸閱讀

陸軍21響禮砲 向賴總統致敬

整理包／520總統就職典禮！看就職演說、表演節目、國宴流程時間

捐出選舉補助款 陳水扁：賴的起手式、扁的過去式

第15任總統蔡英文卸任 與府內同仁道別

相關新聞

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

賴清德今天就任中華民國第16任總統，他在就職演說中表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。

【即時短評】賴清德政策口號式喊話 毫無危機感可言

賴清德今天宣誓就任中華民國總統，除了與兩岸相關論述，民眾都很期待賴清德在就職演說中會如何針對內政進行論述，包括備受討論的...

宋楚瑜：對賴政府三大期許「信任、善治、兩岸和平」

親民黨主席宋楚瑜上午出席新任總統副總統就職典禮與國宴。他透過臉書發表文章，期許新政府與全民團結一致，放下政黨成見，對於自...

王鴻薇：賴清德演說是十足兩國論 讓台北股市瞬間大跌

中華民國第十六任總統賴清德今天宣誓就職，但台北股市沒有上演慶祝行情，反而一度懸崖式下跌逾100多點。國民黨立委王鴻薇指出...

賴清德總統今就職 張麗善：要當全民而不是民進黨的總統

賴清德總統、副總統蕭美琴今天就職並針對兩岸關係、國會現況等發表就職演說，國民黨雲林縣長張麗善表示，在520之前，並沒有看...

賴總統正式就職 蔡英文：會繼續用不同角色為台灣打拚

中華民國第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職。甫卸任總統職務的蔡英文表示，她相信賴總統、蕭美琴會繼續帶領台灣大步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。