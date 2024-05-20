520總統就職慶祝大會表演 紙風車劇團雨馬吸睛

第16任總統、副總統就職慶祝大會今天上午在總統府前廣場舉行，大會以「共織台灣，民主前行」為主軸，進行9大段落精彩表演節目，傳達台灣人民追求幸福和自由的信念，紙風車劇團出動「雨馬」道具備受群眾矚目。

7噸重的藍色「雨馬」日前已在總統府前的寶慶路上組裝完畢，這幾天路過的民眾都忍不住多瞧兩眼，今天進入總統府前廣場參加大會的觀眾，也紛紛討論雨馬在就職慶祝大會的用途。

就職慶祝大會的表演節目以「共織台灣，民主前行」為主軸，9個段落的節目傳達台灣人民追求幸福和自由的信念，體現台灣社會尊重多元的包容力，以及展現文化藝術的創造力。

由於9大段落的精彩表演節目長達1個多小時，在總統府前廣場的群眾偶有離開座位，與一同來觀禮的親朋好友以總統府當背景合影，或是到懷寧街拍攝準備施放21響禮砲就緒的陸軍禮砲連。

當國軍聯合樂儀隊操演結束後，總統就職慶祝大會表演節目在9時40分，由國立台灣戲曲學院、台灣特技團、九天民俗技藝團開場，透過歌仔戲、客家戲及狀元調，並在磅礡鼓聲中堆疊高難度的4層人塔，以「祈求吉慶，歡喜台灣」為主題演出。

隨後由建中樂旗隊、國立體育大學的舞龍隊、棒球隊、原民舞蹈隊等超過150名學生，以勇敢探索與面對挑戰的精神，共同譜出驕傲的青春樂章「青春共奏，活力台灣」。

TBC舞團結合popping機械舞、hiphop街舞，以及2024巴黎奧運正式列為競賽項目的霹靂舞，透過身體的極限律動，演出「舞舞生風，自由台灣」。

接續是紙風車劇團出動7噸重的藍色「雨馬」，噴發白色煙霧，搭配3首客家曲目「可愛客家話」、「夢想發泵」及「母親之歌」，並邀請來自花蓮、台北、新北、苗栗、高雄、屏東等地客家團體，逾200人表演團隊演出「和平幸福，堅韌台灣」，象徵台灣人對和平的堅持、對幸福的守護。

「族群共饒，嘻哈台灣」由客家歌手王鍾惟（Vuize）及台語歌手KE柯蕭，以客語和台語共同演出。「經典傳頌，延聲台灣」是由台灣節慶合唱團以阿卡貝拉與四部合聲交織的方式演唱。

接著是金曲獎得主Ilid Kaolo（以莉高露）及闖劇場的舞者共同演繹經典歌曲「土地之愛，唱響台灣」；歌手周自從以及莊敬高級工業家事職業學校的「世代攏好，共築台灣」。